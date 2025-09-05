ＡＺ丸和ＨＤが大幅続落、ユーロ円ＣＢでのリファイナンスを発表 ＡＺ丸和ＨＤが大幅続落、ユーロ円ＣＢでのリファイナンスを発表

ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス<9090.T>が大幅続落している。同社は４日の取引終了後、２０２５年満期のユーロ円建て新株予約権付社債（転換社債＝ＣＢ）の買い入れ実施とともに、２０３０年満期のユーロ円建てＣＢの発行を発表した。既発ＣＢを新たなＣＢに実質的に置き換えるリファイナンスとなる。資本調達コストを抑えつつ、負債の長期化を図る資本政策に対し、マーケットにおいては株式転換による潜在的な希薄化リスクが継続するとの受け止めも一部にあって、同社株に対する売りが促されたもようだ。



２５年満期の既発ＣＢに関して、９月４日時点で株式には転換されておらず、これに伴う希薄化は発生していないという。ＡＺ丸和ＨＤは額面金額合計の２００億円を上限に既発ＣＢの買い入れを行い消却する予定。３０年満期の新発ＣＢは総額２２０億円で、発行価格は額面金額の１０２．５％。手取り金約２１９億円のうち、最大２００億円を既発ＣＢの買い入れに充当し、未充当分については既発債の償還資金などに充てる方針としている。



出所：MINKABU PRESS