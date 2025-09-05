ａｂｃがＳ高、合弁新会社でビットコイン買い付け戦略を提供へ ａｂｃがＳ高、合弁新会社でビットコイン買い付け戦略を提供へ

ａｂｃ<8783.T>がストップ高の５６２円に買われている。４日の取引終了後、カナダ上場企業グループのソウル・キャピタル・パートナーズ社と共同で設立する新会社ＢａｎｄＧが、ビットコイン買い付け戦略のソリューション提供を行うと発表した。ビットコイン買い付け戦略のソリューション提供を行うアレンジャーのポジションを通じて、買い付け主体となる上場企業などにおける中長期的な資産価値向上を図るのを支援する。なお、同件が業績に与える影響は軽微としている。



同時に、同社が戦略的支援を行っている次世代型ＳｏｃｉａｌＦｉアプリ「ＷＯＷＯＯ（ワオー）」において、新たにステーブルコイン「ＵＳＤ１」とガバナンストークン「ＷＬＦＩ」を実装したと発表しており、これも好材料視されている。なお、「ＷＯＷＯＯ」は所定のテストを行った上で、９月５日をメドにＧｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ Ｓｔｏｒｅ上でアップデートされる予定としている。



出所：MINKABU PRESS