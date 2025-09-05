宮城県、岩手県では、５日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。東北太平洋側では、５日夕方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

［気象概況］

前線が日本海から東北南部を通って日本の東にのびています。前線は５日夜にかけて東日本へ南下し、前線上の三陸沖に低気圧が発生する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北地方では大気の状態が不安定となっています。

このため、東北地方では、雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

［雨の予想］

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ４０ミリ

東北太平洋側 ６０ミリ

５日６時から６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ６０ミリ

東北太平洋側 １２０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

宮城県 ５日朝にかけて

岩手県 ５日朝から昼前にかけて

です。



［防災事項］

東北太平洋側では、５日夕方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、東北日本海側北部を中心に、これまでに降った雨で地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。

東北地方では、５日夜遅くにかけて、落雷や突風、ひょうによる農作物や農業施設等への被害にも注意してください。

