フリーアナウンサーの中村江里子（56）が5日、自身のインスタグラムを更新。イタリア・ミラノの新居について伝えた。

先月末の投稿で、9月から夫でフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と次女とともに、ミラノへ移住することを伝えていた中村。この日は「ミラノに到着し、5日目となりました」と書き出し、「パリのメトロに比べると車内が広く、エアコンもしっかり効いていて、エスカレーターもあり快適！！！！」と感激した。

ミラノの自宅については「ベッドは到着日に間に合わず、夜中まで片付けをして近所のビジネスホテルに寝に行き、翌朝また早くにアパートに行くという2日間」と明かしたが、その後も届かず「昨日、やっと届いた！と喜んだら、ベッドの足がどこかに置き去りにされてしまったらしく まだまだ闘いは続きます」と打ち明けた。

また「アパートは賃貸ですが、壁が全て真っ白だったので入居前にドアや壁の一部は職人さんにお願いして色を塗りました。一気に雰囲気が変わります」と、ドアまわりがカラフルになった室内の写真を公開した。

そして「次女と1歳違いのお嬢さんとミラノの住人になったフランス人ファミリーと食事へ」と続け、疲れのせいか「食事中、目が閉じそうになってしまいましたが、新たな生活を楽しもうとしている人たちとおしゃべり出来て楽しかった」と堪能。夫との2ショット写真を披露した。

さらに「実は同じアパートに日本人の方がいらして、色々教えて頂いています 感謝の気持ちでいっぱい それでは今からまた買い出しに行ってきます！！！！！！」とつづった。