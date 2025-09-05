44歳・元モー娘。飯田圭織、スタジオ出演姿に「めっかわすぎ」「キレイに歳重ねた」「若い」
元モーニング娘。の飯田圭織（44）が、3日放送の日本テレビ系『上田と女が吠える夜』（毎週水曜 後9：00）に出演。近影ショットに驚きの声が寄せられた。
【画像】スタジオ出演シーンの飯田圭織
この日の放送は「ちょっとしたことを気に病んじゃう…気にしいな女が大集合！」というテーマで、飯田は美容室のオーダーの際、「雑誌でこの髪型いいなと思うんですけど、モデルさんが20代とか10代とかだと、『おばさんが若作りしちゃって〜』と思われたら嫌だから画像とか見せない」「まだアイドル気分抜けないとか思われないかとか…」と悩みを明かした。
この放送に視聴者から「飯田圭織だったのか！」「え？！モー娘の飯田圭織だったの？？ 全く気がつかなかった」「久しぶりに見たけど、全然変わってないなーって年齢調べてびびってる。ほんとに若い」「めっかわすぎ」「キレイに歳重ねたなって感じする」など反響。
また、打ち明けられた悩みに「飯田圭織かわいい。美人で気にしいなの？可愛い」「飯田圭織さんは綺麗でダンスも歌も上手いのに何処か自信無さげでネガティブすぎるからもっとポジティブ発信すればいいんじゃないですかね？」などの声も寄せられた。
【画像】スタジオ出演シーンの飯田圭織
この日の放送は「ちょっとしたことを気に病んじゃう…気にしいな女が大集合！」というテーマで、飯田は美容室のオーダーの際、「雑誌でこの髪型いいなと思うんですけど、モデルさんが20代とか10代とかだと、『おばさんが若作りしちゃって〜』と思われたら嫌だから画像とか見せない」「まだアイドル気分抜けないとか思われないかとか…」と悩みを明かした。
また、打ち明けられた悩みに「飯田圭織かわいい。美人で気にしいなの？可愛い」「飯田圭織さんは綺麗でダンスも歌も上手いのに何処か自信無さげでネガティブすぎるからもっとポジティブ発信すればいいんじゃないですかね？」などの声も寄せられた。