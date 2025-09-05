¡ÚÂ®Êó¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×°ðÅÄ¤µ¤ó¤ÎSNS¾è¤Ã¼è¤Ã¤¿¤«¡¡ÃË¡Ê32¡Ë¤òÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
µÈËÜ¶½¶È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤Î°ðÅÄÄ¾¼ù¤µ¤ó¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÉÔÀµ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¾è¤Ã¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃË¡Ê32¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¾è¤Ã¼è¤Ã¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î½÷À¤ËÀÅª¤Ê²èÁü¤òÁ÷¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïµ×ÊÝÃÒÀ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µ×ÊÝÍÆµ¿¼Ô¤Ï2024Ç¯7·î¡¢µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤Î°ðÅÄÄ¾¼ù¤µ¤ó¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡¢16²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÔÀµ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ×ÊÝÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢°ðÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤ä¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤«¤é¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¿äÂ¬¤·¤ÆÉÔÀµ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ðÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤Î´ë²è¡×¤È¾Î¤·¤Æ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¡¢½÷À¤ËÀÅª¤Ê²èÁü¤òÍ×µá¤¹¤ë»ö°Æ¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤¬µ×ÊÝÍÆµ¿¼Ô¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ðÅÄ¤µ¤ó¤ÏÁûÆ°¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Ë¡ÖDM¤ÏËÍ¤¬ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ÉÍý¤¬´Å¤¯ÉÔÀµ¥í¥°¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Âô»³¤ÎÊý¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ðÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»ëÄ£¤¬ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¡¢µ×ÊÝÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢µ×ÊÝÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µ×ÊÝÍÆµ¿¼Ô¤Ï°ðÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ÎÃËÀ¡Ê20Âå¡Ë¤Î¡¢SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡¢ÉÔÀµ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò°ÂÁ´¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£