¡ØONE PIECE¡ÙB-style¤Ë¡Ö¥Ê¥ß¡×¤¬¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡ªÌó380mm¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤âÃíÌÜ
FREEing¤Ï¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤è¤ê¡ÖB-style ONE PIECE ¥Ê¥ß¿åÃåVer.¡×(33,000±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î5Æü13»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖB-style ONE PIECE ¥Ê¥ß¿åÃåVer.¡×(33,000±ß)
TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤è¤ê¡¢Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤ÎÅ·ºÍ¹Ò³¤»ÎàÅ¥ËÀÇá¥Ê¥ß¤ò¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£
À½ÉÊ¥µ¥¤¥º¤Ï1/4¥¹¥±¡¼¥ë¤È¤Ê¤ëÌó380Ð¡£ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤È¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
º¸ÏÓ¤Î¥í¥°¥Ý¡¼¥¹¤Ë¤Ï°ìÉô¥¯¥ê¥¢¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢È©¤Î¼Á´¶¤äÈ±¤ÎÎ®¤ì¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Â¤·¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
