Áí³Û7²¯8000Ëü±ßÄ¶¡¢½÷»Ò¥×¥í2¿Í¤Î¥ª¥Õ¤Î²á¤´¤·Êý¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¡ÄÃÝÅÄÎï±û¤¬Êó¹ð
ÃÝÅÄÎï±û¤È»³²¼ÈþÌ´Í¤¬¥ª¥ÕËþµÊ
¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤ÎFMÁª¼ê¸¢¤ÏÆüËÜ»þ´Ö1Æü¤Þ¤Ç¡¢ÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£TPC¥Ü¥¹¥È¥ó¡Ê6533¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼»²ÀïÃæ¤ÎÃÝÅÄÎï±û¡Ê¥ä¥Þ¥¨¥°¥ë¡¼¥×HD¡Ë¤¬ÅÁÅý¤¢¤ëµå¾ì¤ÎÁ°¤Ç¹ë²Ú¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖMLB´ÑÀï¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÂç ¥ê¡¼¥°¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤ÆÊÂ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÃÝÅÄ¤È»³²¼ÈþÌ´Í¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ËÜµòÃÏ¥Õ¥§¥ó¥¦¥§¥¤¥Ñ¡¼¥¯¤òË¬¤ì¡¢µå¾ì¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¾Ð´é¤Î1Ëç¤òÅê¤¸¤¿¡£µÒÀÊ¤Ç2¿ÍÊÂ¤ó¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë¼Ì¿¿¤â¡£Ê¸ÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖMLB´ÑÀï¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ë¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤ó¤ÎËÜ¼Ò¤Ë¤âË¬Ìä¡£2¿Í¤ò´¿·Þ¤¹¤ë±ÇÁü¤¬±Ç¤Ã¤¿±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ëÁ°¤Ç¤Ï¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ÇµÇ°»£±Æ¡£¾¦ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤¿Âç¤¤Ê»æÂÞ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤ë»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1Â¤òÂª¤¨¤¿1Ëç¤Ë¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤âµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ËÜ³Ê»²Àï½éÇ¯¤Î2¿Í¡£¤È¤â¤Ë1¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¡¢»³²¼¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç·×264Ëü8549¥É¥ë¡ÊÌó3²¯9330Ëü±ß¡Ë¤Ç3°Ì¡¢ÃÝÅÄ¤¬·×264Ëü7184¥É¥ë¡ÊÌó3²¯9310Ëü±ß¡Ë¤Ç4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£½µ¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡£¸½ÃÏ»þ´Ö11Æü¤Ë¥¯¥í¡¼¥¬¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥·¥Æ¥£Áª¼ê¸¢¤¬ÊÆ¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë