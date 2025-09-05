「ぼろぼろ靴」→【ZARA】で卒業！ デザイン大優勝♡「おしゃれスニーカー」

カジュアル服にはもちろん、きれいめコーデの抜けアイテムとしても活躍してくれるスニーカー。出番が多いだけに、気づけばぼろぼろにくたびれていた……なんてことも。 そんなときは【ZARA（ザラ）】のおしゃれなスニーカーをチェックしてみて。デザイン性の高いスニーカーが揃っていて、足元から洗練された印象に見せてくれそう。今回はそんなZARAのスニーカーをご紹介します。

きれいめにも馴染みやすい濃いめブラウン

【ZARA】「ランニングスニーカー」\8,590（税込）

トレンド感のある濃いめブラウンのスニーカーは、これからの季節にもぴったり。スポーティーなフォルムながら落ち着いた色味で、きれいめな服にも合わせやすい一足です。少しトーンや質感の異なるブラウンのアイテムと組み合わせて、今っぽいワントーンコーデも楽しめそう。カジュアルにもきれいめにも取り入れやすく、デイリーに活躍してくれそうなスニーカーです。

はくだけで元気になりそうなアクセントカラー

【ZARA】「コントラストランニングスニーカー」\8,590（税込）

パッと目を引く鮮やかなイエローが魅力のスニーカー。元気をくれるようなカラーが、コーデ全体を明るい印象にしてくれそう。部分的にスエード素材を取り入れていて、立体感が出ているのもポイント。ところどころにブラウンを入れたデザインもおしゃれ。シンプルコーデに取り入れるだけで、アクセントになってくれそうな一足です。

爽やか配色で大人カジュアルもおしゃれに

【ZARA】「ランニングカラースニーカー」\7,990（税込）

ホワイトとグリーンの配色が爽やかなスニーカーは、カジュアルなコーディネートにぴったり。ジーンズに合わせてカジュアルスタイルに仕上げたり、スカートと合わせて大人可愛い雰囲気にしたりと、幅広く活躍してくれそう。切り替えデザインがきいていて、足元にメリハリをプラス。季節を問わず取り入れやすそうなデザインで、長く愛用できそうです。

上品見えスニーカーはバックスタイルがポイント

【ZARA】「ソフトスニーカー」\8,590（税込）

柔らかな質感のベージュスニーカーはシンプルなデザインで、さまざまなスタイルに合わせやすそうな一足。上品さのある色味が大人世代にもしっくり馴染み、幅広いシーンで活躍してくれそうです。かかと部分についたアニマル柄がアクセントになり、足元のおしゃれ度を高めてくれそうなスニーカーです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N