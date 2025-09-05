国語を英語に？ 過激な思想で幕末〜明治の日本を揺さぶった異端児・森有礼の非業の末路【前編】

「英語で日記を書き、キリスト教に触れ、妻には一夫一婦制を求めた明治の政治家」。

こう聞くと、ちょっと現代的で驚きませんか？ 幕末から明治にかけて活躍した森有礼（もり ありのり, 1847-1889）は、まさにそんな異色の人物でした。

彼は外交官、教育者、そして政治家として日本の近代化に大きな足跡を残しました。しかし、その生涯は波乱に満ち、最後は暗殺という劇的な最期を遂げます。

前編では、彼の生い立ちから海外留学、そして日本初の駐米公使としての活動までをたどってみましょう。

森有礼 Museum of Fine Arts, Boston

薩摩に生まれた秀才

森有礼は、弘化4年（1847年）に薩摩国鹿児島城下春日小路町（現在の鹿児島市）に生まれました。父は薩摩藩士の森有恕。

幼いころから藩校「造士館」で漢学を学び、さらに藩の洋学校「開成所」で英語を修めました。当時、薩摩は西洋の知識を積極的に取り入れる風潮があり、森は早くから外国語や海外の事情に強い関心を示しました。

イギリスへの留学と欧米体験

慶応元年（1865年）、森は五代友厚らとともに薩摩藩第一次英国留学生の一員として渡航します。ロンドン大学（ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン）で学び、長州藩の「長州五傑」とも交流しました。

さらにロシアを旅した後、アメリカに渡り、ローレンス・オリファントの誘いで新宗教家トマス・レイク・ハリスの教団「Brotherhood of the New Life」に滞在しました。

ここでキリスト教思想に深く触れ、欧米の精神文化に強い影響を受けます。森はまた、アメリカの教科書を収集し、日本の教育改革に役立てようと考えました。

若き外交官として

明治元年（1868年）に帰国した森は、わずか22歳で外国官権判事に任じられます。当時としては破格の月俸200円が与えられましたが、「30円で十分」と減俸を願い出たという逸話も残っています。合理主義的で実直な性格がうかがえますね。

その後、少弁務使としてアメリカに赴任し、日本とアメリカの外交事務や留学生の監督にあたりました。1872年には『Education in Japan』を刊行し、日本の教育の現状を世界に紹介します。

同年、ワシントンで「日本における宗教の自由」を発表し、信教の自由を訴えました。これは明治初期の日本としては非常に先進的な主張でした。

明六社の設立

1873年に帰国すると、森は福澤諭吉や西周、西村茂樹、中村正直らとともに「明六社」を設立します。日本初の近代的学術団体とされるこの社で、森は「妻妾論」を発表し、一夫一婦制を強く主張しました。

当時は一夫多妻が容認されていた時代であり、大きな議論を呼びました。彼の考えはしばしば「急進的すぎる」と批判され、「明六の幽霊」と皮肉られることもありました。時代が追いついてなかったんでしょうかね。

また、森は1875年に、東京・銀座に私塾「商法講習所」を開きます。これがのちの一橋大学の前身となり、日本の実学教育を支える場となりました。

次回の【後編】につづきます。

