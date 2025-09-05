◆第７０回京成杯オータムハンデキャップ・Ｇ３（９月６日、中山競馬場・芝１６００メートル）

サマーマイルシリーズ最終戦の枠順が５日に確定した。フェアリーＳを制した舞台で２つめの重賞タイトルを狙うエリカエクスプレス（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は６枠１１番に決定。

ダービー卿ＣＴで首差２着のコントラポスト（牡５歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父ルーラーシップ）は４枠７番、柴田善臣騎手の復帰デーとしても注目を集める昨年の２着馬タイムトゥヘヴン（牡７歳、美浦・戸田博文厩舎、父ロードカナロア）は７枠１４番から出走する。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ホウオウラスカーズ 牝７ ５２ 木幡 巧也

（２）アスコルティアーモ 牝５ ５３ 津村 明秀

（３）ドロップオブライト 牝６ ５６ 松若 風馬

（４）ダイシンヤマト 牡５ ５６ 岩田 康誠

（５）ニシノスーベニア 牡６ ５６ 大野 拓弥

（６）アサヒ 牡６ ５４ 菊沢 一樹

（７）コントラポスト 牡５ ５６ 田辺 裕信

（８）シヴァース 牡４ ５６ 内田 博幸

（９）ジューンオレンジ 牝５ ５４ 富田 暁

（１０）カラマティアノス 牡３ ５５ 石川 裕紀人

（１１）エリカエクスプレス 牝３ ５４ 戸崎 圭太

（１２）キタウイング 牝５ ５１ 丸田 恭介

（１３）ムーンプローブ 牝５ ５０ 横山 琉人

（１４）タイムトゥヘヴン 牡７ ５６・５ 柴田 善臣

（１５）タシット 牡６ ５６ 菅原 明良

（１６）タガノエルピーダ 牝４ ５４ 団野 大成