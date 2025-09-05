中国戦勝節80周年記念軍事パレードに北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が娘ジュエ氏（12）を同行させたことについて、韓国の丁世鉉（チョン・セヒョン）元統一部長官は「後継者4代世襲の意図が見える」と診断した。

金大中（キム・デジュン）、盧武鉉（ノ・ムヒョン）政権で統一部長官を務めた丁氏は4日、CBS「キム・ヒョンジョンのニュースショー」に出演し「金正恩はキム・ジュエを2022年から重要な行事場所に必ず連れて行き、将軍と技術者にどのように指示するのかを見せている」とし、このように明らかにした。続いて「（北朝鮮内では）対内的にキム・ジュエが金正恩の後継者になることをみんな知っている」とし「呼称も当初は『愛するお子様』、そして『尊敬するお子様』と呼ばれ、いまでは『セッピョル（新星）女将軍』という名前までが付いた」と伝えた。

金委員長が娘ジュエ氏を公開的な席に早くから登場させた背景には「後継者授業期間」が短かった個人的な経験があると推定した。丁氏は「金正恩は父の金正日（キム・ジョンイル）が脳卒中で倒れた後、2009年に後継者になり、（2011年の金正日総書記の死去まで） 2年しか後継者の授業を受けることができなかった」とし「（執権初期に）権力掌握に困難があった」と話した。このため「キム・ジュエに（あらかじめ）『人々をどのように動かすのか』ということを教えている」というのが丁氏の説明だ。

現在キム・ジュエ氏の年齢は満12歳と推定される。韓国では中学1年生の年齢だが、キム・ジュエ氏に権力が継承される可能性は十分にあると、丁氏は判断した。丁氏は「北朝鮮は王朝国家であり民主国家ではない」とし「世襲で指導者が決定する国では党幹部や軍幹部が幼い指導者が登場してももてなす準備ができている」と話した。