「1000億円の男」。京畿道果川（キョンギド・クァチョン）レッツランパークソウルでは7日、第8回コリアカップ（1800メートル、賞金総額16億ウォン）とコリアスプリント（1200メートル、賞金総額14億ウォン）が開かれる。

今回のコリアスプリントには日本を代表する騎手、武豊（56）が出場する。武豊は1987年にデビューして以来38年間に通算4600勝した日本競馬の生きた伝説だ。獲得賞金総額は1058億円にのぼる。競馬の賞金は基本的に馬主に帰属し、騎手は賞金の5％ほどのインセンティブを受ける。その間、武豊の実際の収入は500億ウォン（約53億円）を超える。

韓国馬事会の関係者は「日本経済が失われた30年を経験する間、武豊は『ディープインパクト』という名馬と幻想的な呼吸を見せ、日本国民に自負心を与えた」とし「日本では彼を『日本競馬産業を消さなかった英雄』としてもてなす」と説明した。引退も考慮するほどの老将だが、昨年も日本騎手ランキングトップ5に入った。武豊は今大会では若くて強い4歳馬「チカッパ」に乗って優勝を狙う。

韓国からはムン・セヨン騎手（45）が挑戦する。3月に通算2000勝の達成したムン・セヨンは3歳牡馬マイティネオと呼吸を合わせる。ムン・セヨンの獲得賞金総額は987億ウォンで、武豊の10分の1だが、韓国競馬では通算1位だ。武豊は2017年に、ムン・セヨンは2022年にコリアスプリントで優勝している。2013年にマカオで3カ月間ほど正式騎手として挑戦した当時に武豊と同じレースに出場したムン・セヨンは「同じ騎手として武豊騎手の誠実な態度と変わりない実力に敬意を抱いている」と語った。

コリアカップとコリアスプリントは2016年に始まった。韓国の競馬で初めて世界競馬の1軍に該当するIG3となった国際大会だ。今年は68頭の海外馬が予備登録し、このうち日本から6頭、香港から2頭が出場する。韓国からは16頭が出る。コリアカップとコリアスプリントの優勝馬はそれぞれブリーダーズカップ・ダートマイル（G1）とブリーダーズカップ・スプリント（G1）に出場する。