ベンジャミンステーキハウスが、京都にて団体向けの特別プランを2025年10月より提供します。

ベンジャミンステーキハウス

ベンジャミンステーキハウスが、京都にて団体様向けの特別プランを2025年10月より提供。

京都の中心にある風情ある京町屋をリノベーションした一軒家レストランで、6名様から最大100名様まで対応可能な広々とした空間です。

極上のドライエイジングステーキを楽しめます。

●本場の味：伝統技術で仕上げた、極上のドライエイジング「プライムビーフ」ステーキ

●京都ブランド牛「京都牛」のステーキも提供：地元の味を堪能できる特別メニュー

●厳選されたワイン：吹き抜けを利用した迫力あるワインセラーには常時300種類を用意

●団体対応の充実設備：100席完備で、大規模なグループにも対応可能

●二階建ての店舗で一棟貸しも可能：プライベートな空間での特別なイベントや貸切パーティーにも最適

●抜群のアクセス：「阪急京都線 烏丸駅」「地下鉄烏丸線 四条駅」徒歩3分の好立地

●観光客に最適：インバウンドのお客様にもご満足いただけるグローバルなサービス

海外VIP・企業イベント・観光ツアーなど、さまざまなシーンに対応します。

■団体プラン(一例)

ランチ：6,500円／8,500円／10,000円(税金・サービス料金含む)

＊ランチプランには、乾杯用のお飲み物が含まれています。

＊団体プランにおきましては、個室利用料金および貸切料金は無償にて提供します。

ディナー：8,500円／12,000円／15,000円／20,000円(税金・サービス料金含む)

＊ディナープランには、120分の飲み放題が含まれています。

＊団体プランにおきましては、個室利用料および貸切料金は無償にて提供します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2025年10月より団体向けプランも！ベンジャミンステーキハウス appeared first on Dtimes.