メイクは音楽のようにセレクトする時代へ 新ブランド「qruam」からリキッドアイライナー全9色登場
BCLカンパニーが手がける新ブランド「qruam（キュルアム）」から、リキッドアイライナー全9色が9月30日よりQoo10内の公式ショップにて発売される。
【写真】ナチュラルに目元に溶け込むカラー、「アイチューニングライナー」使用例
「qruam」は、今日の気分に合ったメイクを音楽のようにセレクトして、「きゅるん」と胸が高鳴るようなコスメを提案する新ブランド。誰もが自分に似合う色を見つけられるようにと、普段使いしやすい9色のカラーが展開されている。
定番カラーは全6色で、クールトーンとウォームトーンに分かれた構成。クールトーンは、淡いシャドウとも自然になじむ「ムードチャコール」、抜け感と透明感を演出する「グレークオーツ」、センシュアルな血色感をプラスする「クラウディロゼ」。一方、ウォームトーンは、深みと柔らかさを両立する「ヴィンテージブラウン」、ナッティなブラウンで柔らかな目元に仕上がる「テンダーブラウン」、コーラル系でまろやかな印象を与える「コーラルモカ」がそろう。
さらに、限定カラーとして登場するラメ入りの3色は、涙袋メイクにぴったりな設計。ピンクからブルーにきらめく「キャンディシェル」、血色感と可愛らしさを加える「スウィートビジュー」、ゴールドのニュアンスを含む「ピーチティアーズ」がそろい、ジュエリーのようなきらめきを目元にプラスする。
いずれのアイライナーも、先端0.1mmの極細ブラシを採用し、ブレずに描けるなめらかな描き心地。速乾かつウォータープルーフで、汗や皮脂、水に強く、美しいラインを長時間キープできる。また、パンテノールや加水分解シルク、ヒアルロン酸などの保湿成分を配合し、目元をケアしながらメイクが楽しめる仕様となっている。
容器やパッケージカラーもカラーごとに細かく調整されており、多色買いでの組み合わせも楽しい。さらに、初回限定版にはチャームを取り付けられるオリジナルキャップを採用。チャームはカラーごとに異なるデザインとなっており、自分好みにカスタマイズする楽しみも提案している。
