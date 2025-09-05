¥ª¥¿¥Õ¥¯¥½¡¼¥¹ ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹©¾ì¤ò¿·Àß°ÜÅ¾ ¥Ï¥é¡¼¥ëÀ½ÉÊ¤Î³ÈÂç¤Ø
¥ª¥¿¥Õ¥¯¥½¡¼¥¹¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¸½ÃÏË¡¿Í¡¢¥ª¥¿¥Õ¥¯¥½¡¼¥¹¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤¬¿·¼Ò²°¤È¹©¾ì¤ò°ÜÅ¾¿·Àß¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ï¥é¡¼¥ëÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¹©¾ì¤È¤·¤Æ7·î1Æü¡¢¥Ì¥°¥ê¡¦¥¹¥ó¥Ó¥é¥ó½£¤Ë²ÔÆ¯¡£¥½¡¼¥¹¤ä¤¿¤ì¡¢¿Ý¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¡£¹©¾ìÍÑÃÏ¤Ï9066Ö¤Ç¡¢Ç¯´Ö6000㎘¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£
¥ª¥¿¥Õ¥¯¥½¡¼¥¹¤Ï¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Ê¤É¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ï¥é¡¼¥ëÂÐ±þ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë¸½ÃÏË¡¿Í¤ò2016Ç¯¤ËÀßÎ©¡£ÍâÇ¯¡¢16ÉÊÌÜ¤Ç¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥Ï¥é¡¼¥ëÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¤Î9³ä¤¬¶ÈÌ³ÍÑ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÃæ¿´¤ËÊ´¤â¤Î¤Î¤Û¤«¡¢¼÷»Ê¤ä¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¤Î¶ÈÂÖ¤Ø¸þ¤±¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¡£À½Â¤ÉÊÌÜ¤Ï100¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
Çä¾å¤Î8³ä¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹ñÆâ¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ä±Ñ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¥Ï¥é¡¼¥ëÄ´Ì£ÎÁ¤òÍ¢½Ð¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÅ¸¼¨²ñ¤äEC¥µ¥¤¥È¤ÎÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¡¢ÃæÅì¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÃíÎÏ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥¿¥Õ¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï28Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢³¤³°¤ÎÇä¾å¹â¤ò100²¯±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÃæ·×¤ò¼¨¤¹¡£¸½ºß¡¢ÊÆ¹ñ¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¡ÊÀÄÅç¡Ë¤Ë¹©¾ì¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¥Ï¥é¡¼¥ëÀìÍÑ¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹©¾ì¤Ï¥à¥¹¥ê¥à·÷¤Î»Ô¾ì¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë¡£