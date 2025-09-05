8月30日に結婚を報告した、YouTuberのはじめしゃちょー（32）が2カ月かけてリフォームした“5億円の豪邸”を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】はじめしゃちょーの5億円の豪邸（複数カット）

2021年8月に、静岡県にある約3億円の家を購入したことを報告していたはじめしゃちょー。これまで、2600万円をかけて増設したサウナや1億円で作った映画館など、自宅の改造を重ねており、総額5億円に達していることを明かしていた。

2カ月かけてリフォームした“5億円の豪邸”

2025年9月3日に更新した自身のYouTubeチャンネルでは、約2カ月かけて新たなリフォームを行ったことを報告。自宅が海沿いに建っているため、外壁が錆びやすいことが気になっていたそうで、壁の色を変更する工事の様子を公開した。

そして、生まれ変わった家の外観を披露。グレーからシックな黒へと変わった様子にはじめしゃちょーは「かっこいいわ。かなりおうちのイメージが変わったというか。めっちゃ良くない？」と、満足げな表情を見せた。

最後には、外装工事に1500万円かかったことを明かし、その結果、家の総費用が約5億4000万円に達したことを報告している。

この動画にファンからは、「劇的なビフォーアフターを遂げててすごい高級感」「シックでカッコいい。はじめさんのセンスが素晴らしい」「一般人では買えない大きなおうちが、さらにパワーアップしていくのを見せてもらえるの楽しい！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）