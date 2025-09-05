TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前10時25分に、洪水警報を西尾市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を岡崎市、西尾市、田原市に発表しました。

愛知県では、5日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。西部では、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■岡崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■半田市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■碧南市
□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■刈谷市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■豊田市西部
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■西尾市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日昼過ぎから5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎにかけて警戒

■常滑市
□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■知立市
□大雨警報
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■高浜市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■田原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　35mm

■阿久比町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　35mm

■東浦町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　3時間最大雨量　70mm

■武豊町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒