【洪水警報】愛知県・西尾市に発表 5日10:25時点
気象台は、午前10時25分に、洪水警報を西尾市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を岡崎市、西尾市、田原市に発表しました。
愛知県では、5日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。西部では、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■岡崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■碧南市
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■刈谷市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■豊田市西部
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■西尾市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼過ぎから5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎにかけて警戒
■常滑市
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■知立市
□大雨警報
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■高浜市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■田原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 35mm
■阿久比町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 35mm
■東浦町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
3時間最大雨量 70mm
■武豊町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒