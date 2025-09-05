台風15号（ペイパー）は５日(金)午前1時ごろ高知県宿毛市付近に上陸しました。午前9時ごろには和歌山県北部に再び上陸し、台風の中心は近畿から東海、関東へと進む見込みです。中心の東側で発達した雨雲がかかる状態になっています。「台風の中心の先」の地域では5日は大雨への警戒をしてください。

台風15号は、5日午前8時現在、和歌山県御坊市の西南西およそ30キロにあって1時間に35キロの速さで東北東に進んでいます。中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートルです。

台風は、5日午後6時には伊豆大島付近に進む予想です。5日午前6時の天気図ですが、四国東部にある台風の中心から東のところで発達した雨雲が広がっています。

すでに近畿や東海、関東で台風による雨が降っていて、降り方が強まっている状態です。

今後の雨と風の予想ですが、5日の昼前からは東海や関東で南からの風が強く、雨が激しく降る見込みです。日本海側でも雨の降るところがあるでしょう。

夕方以降は大雨をもたらす雲が関東を中心にかかるようになりそうです。

5日の夜遅くには雨雲は日本列島を抜ける見込みです。

【6日午前6時までに予想される24時間降水量（多い所）】

東北地方 120ミリ

関東甲信地方 300ミリ

北陸地方 80ミリ

東海地方 250ミリ

近畿地方 150ミリ

中国地方 80ミリ

四国地方 120ミリ

四国、近畿、東海、関東甲信、東北では、5日は台風の影響で線状降水帯が発生し大雨の危険度が高まるおそれがあります。

5日は東日本の太平洋側を中心に大雨になるところがあるでしょう。日本海側の地域でも雨が降る見込みです。

5日は太平洋側で雷をともなった非常に激しい雨が降る見込みです。西日本から北日本では、5日は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。