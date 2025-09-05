清水尚弥、弟・尋也容疑者の逮捕で「強く非難したい」声明。「両親もおらずこの世にただ一人の弟です」
俳優の清水尚弥さんは9月4日、自身のInstagramを更新。弟の尋也容疑者について声明を発表しました。
【投稿】兄としての思い
「まだ本人と話せてはいませんが、報道にある内容が事実だとしたらそれはいかなる理由でも許されるべき事ではありません」と断言。「人として、そして一人の俳優として強く非難したいと思います」と自身の思いを語っています。しかし「ただ兄としては、両親もおらずこの世にただ一人の弟です。今後同じような過ちを繰り返さぬよう、彼を見守り支えていきたいと思います」と、家族としての”優しさ”を見せました。
コメントでは、「2人で支え合って生きていって欲しいです 応援してるよ」「お兄ちゃん相当辛いやろな…って感じました」「弟大好きな印象だったからずっと気がかりでした。お母さんが亡くなられていたことも驚きました」「尚弥くん、とても辛いだろうにこのような文を出してくださって本当にありがとうございます」「きっと誰よりも衝撃の中であろう今、勇気のある投稿、その勇気と誠意に頭が下がります」「これからも兄弟ともに応援してます！」などの声が寄せられています。
「2人で支え合って生きていって欲しいです」「報道に関しまして。マスコミの皆様におかれましては、本件に関する親族及び関係者への突然の訪問や取材はお控えくださるようお願い申し上げます」とつづり、画像を1枚載せている尚弥さん。画像には逮捕された尋也容疑者について書かれています。
