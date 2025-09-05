関西のテレビ局「阪神タイガース優勝特番」体制に入る MBSは『よんチャンTV』『せやねん！』布陣発表【詳細】
プロ野球・阪神タイガースのセ・リーグ優勝マジックが4日の試合終了時点で「4」となり、関西放送局は「優勝特番」を準備する。MBSテレビは5日、『またリーグ優勝やねん みんなでお祝いしよんSP』を発表した。優勝当日の深夜に生放送予定。
【写真】ブレイク？ 『よんチャンTV』DJナリ（今成亮太）
MBSの特番は、『よんチャンTV』『せやねん！』の メンバー を中心に、優勝決
定カードの振り返りはもちろん、優勝セレモニー・歓喜のビールかけの様子など当日ならではの盛り上がりを伝える。
さらに、『よんチャンTV』のDJナリ（今成亮太）が、阪神優勝で沸く街で「日本一早い御堂筋パレード」を実施。大きな絵馬にファンからのメッセージを集め盛り上がる大阪の街の様子を届ける。
また、『よんちゃんTV』放送日の前日に阪神が優勝した場合、『よんチャン TV』を枠大して優勝特番を緊急生放送する。
■『またリーグ優勝やねん みんなでお祝いしよんSP』
MC：三ツ廣政輝（MBSアナウンサー）
解説者（予定）：
矢野燿大、能見篤史、狩野恵輔 、DJナリ（今成亮太）
ゲスト（予定）：
新山（さや香）など ※変更の可能性あり
想定日時：
9月6日（土）24：28〜25：58（90分） ※世界バレーにより遅れる可能性あり
9月7日（日）25：05〜26：35（90分） ※世界バレーにより遅れる可能性あり
9月9日（火）24：31〜25：51（80分）
9月10日（水）25：01〜26：30（89分）
9月11日（木）25：04〜26：25（81分）
9月12日（金）24：48〜25：58（70分）
9月13日（土）25：30〜26：53（83分）
9月14日（日）25：05〜26：50（105分）
放送エリア：MBS（関西ローカル）
※CSのGAORA SPORTS でも同時放送（サイマル放送）
■『よんチャンTV』優勝特番
MC：河田直也（MBSアナウンサー）
解説者（予定）：
掛布雅之、矢野燿大、能見篤史など
想定日時
9月8日（月）13：55〜19：00
9月10日（水）13：55〜18：30
9月11日（木）13：55〜19：00
9月12日（金） 13：55〜19：00
