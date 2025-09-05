ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】九州自動車道 南関IC⇔菊水IC 火災のため上下線で通行… 【交通情報】九州自動車道 南関IC⇔菊水IC 火災のため上下線で通行止め（9月5日午前10時35分時点） 【交通情報】九州自動車道 南関IC⇔菊水IC 火災のため上下線で通行止め（9月5日午前10時35分時点） 2025年9月5日 10時35分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 九州自動車道は、南関ICと菊水ICの間の上下線で通行止めとなっています。トラックが炎上した影響と見られています。 【写真を見る】横転し炎上するトラック （9月5日午前10時35分時点） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 防犯グッズの売れ行きに明らかな変化が 空き巣が嫌がる「間・目・光・音」 〝隙の無い家〟こそ安心の第一歩 公用車のNHK受信料「まけてもらえない？」 相次ぐ未払いに熊本市長が「団体割引」を提案 【記者会見の映像あり】 水族館の魚「おいしそう」と思うのはダメ…？いえ、むしろ嬉しいです！飼育員が実食した「食べ方」の展示 “海のギャング”もいただきます 関連情報（BiZ PAGE＋） 射出成形機, 静岡, 神事, 上田, 住宅, イベント, 在宅医療, 横浜, 老人ホーム, リペア工事