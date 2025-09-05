朝ドラで大阪に住んでいた橋本環奈「谷町4丁目付近のご飯屋さんはすごく知っています」
女優の橋本環奈（26歳）が、9月4日に放送された宣伝番組「よんタメ」（毎日放送）に出演。昨年、朝ドラで大阪に住んでいたため、「谷町4丁目付近のご飯屋さんはすごく知ってます（笑）」「とにかくいろいろ行った」と語った。
橋本は今回、映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」の宣伝のため、眞栄田郷敦と共に番組のインタビューに対応。映画のタイトル“カラダ探し”にちなみ、「関西で“探し物”をしたことは？」と質問を受ける。
これに橋本は「（去年）朝ドラで1年近く大阪に住んでたんですよ。谷町4丁目付近のご飯屋さんはすごく知っています（笑）。もう探し求めて。私って毎日同じの食べるタイプじゃないの。いろんなところに行きたい人で。だって、まだ見つかってない、自分が好きなお店があるかも？ってことで、本当にラーメン屋さんもそうだし、居酒屋とか、とにかくいろいろ行ったんですよ」と語る。
そして「探してた…ずっと、って感じです。1年間かけて」と語った。
