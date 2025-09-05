◆米大リーグ パイレーツ５―３ドジャース（４日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ナ・リーグ西地区首位のドジャースが同東地区最下位のパイレーツに３戦３敗のスイープを食らい、地区優勝マジックが消滅した。「１番・ＤＨ」で先発出場の大谷翔平投手（３１）は３打数無安打２三振１四球。ド軍は５点を追う９回にベッツが意地の１５号ソロを放って２試合連続の完封負けは阻止したが、反撃は３点止まりだった。

打線がサイ・ヤング賞最有力候補の剛腕スキーンズの前に沈黙した。打撃好調の正捕手スミスを右手打撲で欠く影響もあったはずだが、三塁すら踏むことができず、６回２安打無失点８Ｋの快投を許した。スキーンズは２年連続の１０勝目を挙げ、防御率は両リーグ唯一の１点台（１・９８）に突入した。

大谷は初回先頭の第１打席では９８・８マイル（約１５９キロ）直球で空振り三振に倒れたが、３回２死二塁で迎えた第２打席では四球を選んで１０試合連続出塁。しかし、６回先頭の第３打席は３球で空振り三振となり、対スキーンズは２打数無安打２三振１四球。今季は４月の対戦と合わせて計５打数無安打となり、通算成績は１１打数２安打の打率１割８分２厘、１本塁打、２打点、６三振となった。

前日３日（同４日）の同戦では二刀流出場の見込みだったが、体調不良のため登板を回避。それでも、自己＆球団最速の打球速度１２０マイル（約１９３・１キロ）でドジャース通算１００号を飾った２日（同３日）の試合に続き、チーム唯一のマルチ安打と孤軍奮闘する姿を見せた。だが、指揮官によるとせきなどの症状は残っているという。万全ではない状態の中でこの日も打席に立ったが、最強右腕の攻略はならなかった。

ドジャースは７８勝６２敗の貯金１６で地区首位は変わらず、２位パドレスとはゲーム差２、３位ジャイアンツとはゲーム差７となった。今季はパ軍との対戦は終えているが、ジ軍とは直接対決を７試合残している。そこで全敗した上で勝利数で並んだ場合は直接対決の成績でジャイアンツが上回るため、ド軍のマジックが消えることとなった。