「一応、更正はしているんで」上田竜也、遅刻した共演者に「暴れてませんでした？」と尋ねられ…「トークィーンズ」

３月末をもって解散した元「ＫＡＴ―ＴＵＮ」の上田竜也（４１）が４日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜・午後１１時）に出演した。

番組では「ＫＡＴ―ＴＵＮ」メンバーだった２０代の時はグループ内でも「トガっていた」イメージが強いと紹介された上田。番組内ではお笑いコンビ「２丁拳銃」川谷修士の妻で、放送作家の野々村友紀子さんと８月に都内のレストランで前撮りした取材対談の模様が流された。

その中で野々村さんが待つ個室に「あれ〜、初めましてですよね〜」と言いながら入った上田。その姿に野々村さんは「いやいや入り方。すごいカマしながら入ってきた。そんな感じなんですね」とジャブ。それでも大阪在住でこの日新幹線が遅れ、撮影スタートを３０分遅らせてしまった野々村さんは「すいませんね、新幹線が遅れてしまって」とわびると上田は気さくに「いやいや全然、全然」と笑顔で気にしていないことを伝えた。

それでも野々村さんは「暴れてませんでした？そういうの大丈夫ですか？」と確認。トガっているイメージを持たれていると自覚している上田は「一応、更正はしているんで全然大丈夫です」と言って、スタジオでＶＴＲを見ていたスタジオ出演者を笑わせていた。