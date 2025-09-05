»¥ËÚ£²ºÐS¤Ë¸þ¤±¤ÆÄÉ¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¬¥ë¥Õ¡Ê±¦¡Ë

¡¡½ÐÁöÇÏ£±£²Æ¬¤ÎÏÈ½ç¤¬¡¢£¹·î£µÆü¸áÁ°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡££··î£¶Æü¤Î¿·ÇÏÀï¤ò£·ÇÏ¿Èº¹¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¬¥ë¥Õ¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿Ü³­¾°²ð±¹¼Ë¡¢Éã¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Ï£´ÏÈ£´ÈÖ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£°È¾å¤Ï°ú¤­Â³¤­ÃÓÅº¸¬°ìµ³¼ê¡£

¡¡¥¢¡¼¥ì¥à¥¢¥ì¥¹¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¶¶¸ý¿µ²ð±¹¼Ë¡¢Éã¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Ï¡¢£·ÏÈ£±£°ÈÖ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤Á¤é¤â£··î£²£°Æü¤Î¿·ÇÏÀï¤ò¾¡Íø¤·¤Æ¤Î£²ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£»Ð¥¢¡¼¥Æ¥ë¥¢¥¹¥È¥ì¥¢¤Î¼çÀï¤À¤Ã¤¿É©ÅÄÍµÆóµ³¼ê¤¬¤³¤³¤â¼ê¹Ë¤ò¼¹¤ë¡£ÏÈ½ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ÊÇÏÈÖ¡¢ÇÏÌ¾¡¢À­Îð¡¢¶ÔÎÌ¡¢µ³¼ê¤Î½ç¡Ë

¡Ê£±¡Ë¥¸¡¼¥Í¥­¥ó¥°¡¡¡¡¡¡¡¡²´£²¡¡£µ£µ¡¡ºØÆ£¡¡À¿

¡Ê£²¡Ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥·¥«¥´¡¡²´£²¡¡£µ£µ¡¡²£»³¡¡Éð»Ë

¡Ê£³¡Ë¥Ý¥Ú¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÌÆ£²¡¡£µ£µ¡¡¶¶ÌÚ¡¡ÂÀ´õ

¡Ê£´¡Ë¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¬¥ë¥Õ¡¡¡¡²´£²¡¡£µ£µ¡¡ÃÓÅº¡¡¸¬°ì

¡Ê£µ¡Ë¥Ò¥·¥¢¥à¥ë¡¼¥º¡¡¡¡¡¡²´£²¡¡£µ£µ¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡ÂçÊå

¡Ê£¶¡Ë¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥´¡¼¥ë¥É¡¡²´£²¡¡£µ£µ¡¡»­Åç¡¡¹î½Ù

¡Ê£·¡Ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥¯¥é¥¦¥ó¡¡¡¡²´£²¡¡£µ£µ¡¡Ã°Æâ¡¡Í´¼¡

¡Ê£¸¡Ë¥í¥¹¥Ñ¥ì¥É¥Í¥¹¡¡¡¡¡¡²´£²¡¡£µ£µ¡¡¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ë

¡Ê£¹¡Ë¥È¡¼¥¢¥µ¥¸¥¿¥ê¥¦¥¹¡¡²´£²¡¡£µ£µ¡¡¸ÅÀî¡¡µÈÍÎ

¡Ê£±£°¡Ë¥¢¡¼¥ì¥à¥¢¥ì¥¹¡¡¡¡¡¡²´£²¡¡£µ£µ¡¡É©ÅÄ¡¡ÍµÆó

¡Ê£±£±¡Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥×¥ê¥¨¡¼¥ë¡¡ÌÆ£²¡¡£µ£µ¡¡Éð¡¡Ë­

¡Ê£±£²¡Ë¥ª¥Ö¥é¥×¥ê¡¼¥Þ¡¡¡¡¡¡ÌÆ£²¡¡£µ£µ¡¡ÀÐ¶¶¡¡æû