¡Ú»¥ËÚ£²ºÐ£Ó¡Û¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¬¥ë¥Õ¤ÈÃÓÅº¸¬°ìµ³¼ê¤Ï£´ÏÈ£´ÈÖ¡¡¥¢¡¼¥ì¥à¥¢¥ì¥¹¤ÈÉ©ÅÄÍµÆóµ³¼ê¤Ï£·ÏÈ£±£°ÈÖ¤Ë¡¡ÏÈ½ç·èÄê
¢¡Âè£¶£°²ó»¥ËÚ£²ºÐ£Ó¡¦£Ç£³¡Ê£¹·î£¶Æü¡¢»¥ËÚ¡¦¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡½ÐÁöÇÏ£±£²Æ¬¤ÎÏÈ½ç¤¬¡¢£¹·î£µÆü¸áÁ°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡££··î£¶Æü¤Î¿·ÇÏÀï¤ò£·ÇÏ¿Èº¹¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¬¥ë¥Õ¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿Ü³¾°²ð±¹¼Ë¡¢Éã¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Ï£´ÏÈ£´ÈÖ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£°È¾å¤Ï°ú¤Â³¤ÃÓÅº¸¬°ìµ³¼ê¡£
¡¡¥¢¡¼¥ì¥à¥¢¥ì¥¹¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¶¶¸ý¿µ²ð±¹¼Ë¡¢Éã¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Ï¡¢£·ÏÈ£±£°ÈÖ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤Á¤é¤â£··î£²£°Æü¤Î¿·ÇÏÀï¤ò¾¡Íø¤·¤Æ¤Î£²ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£»Ð¥¢¡¼¥Æ¥ë¥¢¥¹¥È¥ì¥¢¤Î¼çÀï¤À¤Ã¤¿É©ÅÄÍµÆóµ³¼ê¤¬¤³¤³¤â¼ê¹Ë¤ò¼¹¤ë¡£ÏÈ½ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ÊÇÏÈÖ¡¢ÇÏÌ¾¡¢ÀÎð¡¢¶ÔÎÌ¡¢µ³¼ê¤Î½ç¡Ë
¡Ê£±¡Ë¥¸¡¼¥Í¥¥ó¥°¡¡¡¡¡¡¡¡²´£²¡¡£µ£µ¡¡ºØÆ£¡¡À¿
¡Ê£²¡Ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥·¥«¥´¡¡²´£²¡¡£µ£µ¡¡²£»³¡¡Éð»Ë
¡Ê£³¡Ë¥Ý¥Ú¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÌÆ£²¡¡£µ£µ¡¡¶¶ÌÚ¡¡ÂÀ´õ
¡Ê£´¡Ë¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¬¥ë¥Õ¡¡¡¡²´£²¡¡£µ£µ¡¡ÃÓÅº¡¡¸¬°ì
¡Ê£µ¡Ë¥Ò¥·¥¢¥à¥ë¡¼¥º¡¡¡¡¡¡²´£²¡¡£µ£µ¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡ÂçÊå
¡Ê£¶¡Ë¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥´¡¼¥ë¥É¡¡²´£²¡¡£µ£µ¡¡»Åç¡¡¹î½Ù
¡Ê£·¡Ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥¯¥é¥¦¥ó¡¡¡¡²´£²¡¡£µ£µ¡¡Ã°Æâ¡¡Í´¼¡
¡Ê£¸¡Ë¥í¥¹¥Ñ¥ì¥É¥Í¥¹¡¡¡¡¡¡²´£²¡¡£µ£µ¡¡¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ë
¡Ê£¹¡Ë¥È¡¼¥¢¥µ¥¸¥¿¥ê¥¦¥¹¡¡²´£²¡¡£µ£µ¡¡¸ÅÀî¡¡µÈÍÎ
¡Ê£±£°¡Ë¥¢¡¼¥ì¥à¥¢¥ì¥¹¡¡¡¡¡¡²´£²¡¡£µ£µ¡¡É©ÅÄ¡¡ÍµÆó
¡Ê£±£±¡Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥×¥ê¥¨¡¼¥ë¡¡ÌÆ£²¡¡£µ£µ¡¡Éð¡¡Ë
¡Ê£±£²¡Ë¥ª¥Ö¥é¥×¥ê¡¼¥Þ¡¡¡¡¡¡ÌÆ£²¡¡£µ£µ¡¡ÀÐ¶¶¡¡æû