秘密だよ…36歳主婦、節約を重ねて〈4泊5日ベトナム家族旅行〉を満喫も、周囲には「おばあちゃんの家に行っただけ」。あえて“本当のことを言わない”納得の理由

夏休みが明け、学校では「どこに行った？」「何をした？」といった会話が飛び交います。楽しい思い出を語り合う子どもがいる一方で、あえて「言わない」と決めている家庭もあります。その背景には「納得の事情」がありました。見ていきましょう。

「ねぇ、みんなどこに行った？」

--夏休み明け、学校で必ず飛び交う質問です。 36歳の主婦B子さんはそれに備えて8月末、一人娘に約束をしていました。「できるだけ『おばあちゃんの家に行ってた』って答えるのよ」

B子さんは夏と冬の年2回、韓国や台湾、タイ、ベトナムなど、アジア方面を中心に旅行に行くのが何より楽しみです。この夏も一家で4泊5日のベトナム旅行へ出かけました。夫と小学6年生の娘も大満足。ただし、その事実は“極秘事項”。家族や本当に親しい人だけの秘密だといいます。

「お金持ちなの？」「自慢？」…本当の話をしないワケ

B子さんの家庭は特別裕福というわけではありません。年に2回海外旅行に行くといっても、普段から節約を徹底し、ポイ活をして実現しました。今回、航空券はマイルで賄ったので、実際には20万円もかかっていません。ですが、そうした工夫までは伝わらないものです。

「せっかく行った旅行も、人に話して嫌な思いをしたり、させたりするのはもったいない。私もパートをしていますが、義実家に行って大変な思いをしたという話しかしません。夫にも同僚には言わないでねって（笑）。だって、海外に行くと言えばお土産を買わなきゃいけなくなり、余計な出費も荷物も増えるでしょう？ 『言わない』ことは、節約にもなるんですよ」

『うちはどこも行けなかった』『円安で昔ほど海外旅行も安くないのに、お金に余裕があるんだね』……そんな風に見られても、何も得はありません。だからこそ、あえておばあちゃんの家に行っていたと無難な回答にしているのだと言います。

認定NPO法人チャリティーサンタ（東京都千代田区）が、経済的に厳しい状況にある子育て家庭の夏休みの過ごし方について調査を行いました。

対象は児童扶養手当や就学援助、生活保護の受給世帯、またはそれに準じる世帯で、18歳以下の子どもがいる3,871家庭。2025年6月から7月にかけて回答を得たものです。

結果として、困窮家庭の半数が「子どもが望む夏の体験はほとんどできない」と答えており、さらに約6世帯に1世帯は「体験のための予算が0円」と回答しました。子どもの希望を十分に叶えられるとした家庭は全体の0.5％未満にとどまり、夏休みにおける格差の厳しい実態が浮き彫りになっています。

前述のB子さんが住むエリアは、大きな戸建てもあれば巨大団地もある場所。家計事情も幅広いといいます。

B子さんの娘も「旅行は最高だったけど、親友以外には言わないよ」 。――SNSネイティブ世代は楽しかったことを公にシェアするイメージが強い一方で、“自慢に見えることは言わない方が安全”“承認欲求に振り回されない”という、大人顔負けの感覚を持つ子どもも増えているようです。

B子さんの“秘密”と調査結果は、同じ夏休みにも家庭ごとの大きな温度差があることを如実に示しています。誰もが等しく体験できる社会を目指す議論が、いまこそ必要といえます。

