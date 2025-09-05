近年も根強い人気を誇るハワイ不動産。特に日本人投資家の間では、短期賃貸やホテルコンドへの関心が高まっています。しかし、ホノルル市では短期賃貸に厳しい規制があり、知らなかったでは済まされない投資リスクも。株式会社Crossover Internationalの栗原なな氏が詳しく解説します。

日本人投資家が関心を寄せる短期賃貸やホテルコンド

近年、数ある海外不動産投資の選択肢の中でも、ハワイ不動産は依然として高い人気を誇っています。特に日本人投資家にとっては、「自分や家族が利用しない期間は観光客に貸し出して収益化できる」という点から、1日〜1週間単位で貸し出せる短期賃貸（バケーションレンタル）や、利用しない期間をホテル運営会社に委託して宿泊客へ貸し出せる「ホテルコンド」への関心が高まっています。

しかし一方で、ハワイ州ホノルル市は観光地としての健全な発展や地域住民の生活環境を守るため、短期賃貸に対して非常に厳しい規制を設けています。条例改正や訴訟も頻繁に行われており、「知らなかった」では済まされない投資リスクが存在するのも事実です。

本記事では、ホノルル市における短期賃貸規制の現状と、投資を進める上で押さえておくべき注意点について解説します。

ハワイ・ホノルル市における短期賃貸規制の現状

一見すると、条件のよい物件さえ見つかれば観光客に貸し出して収益を得られるように思われがちなハワイ不動産ですが、実際にはホノルル市の大半の地域で30日未満の短期賃貸が原則禁止とされています。つまり、一般的なコンドミニアムや戸建てを短期賃貸として運用することは、基本的に認められていないのが現状です。

例外として、現時点で短期賃貸が許可されるのは以下のケースです。

1. リゾートエリアの物件

「Resort Mixed Area」と呼ばれる、観光客向けの短期賃貸が許可されている特別なエリアにある物件。

2. ホテルコンド

ホテルの一部として運営されるコンドミニアムで、個別のユニットが分譲販売されている物件。

3. 古くからの特例物件

過去に正式な短期賃貸許可証を取得しており、現在もその権利を維持している物件。

投資家に影響を及ぼす可能性のある最新の法改正議論

一方で、30日以上の賃貸についても、ここ数年は規制の見直しをめぐり法廷での議論が続いています。特に2025年に法制化された「Bill62」と呼ばれる条例は、大きな注目を集めています。

この条例は、従来「30日以上の賃貸契約であれば合法」とされていたルールを、「90日以上の契約から合法」に引き上げるという内容です。現在、この変更はアメリカ連邦裁判所によって差し止められており、施行の見通しは立っていません。そのため、現時点で実際に適用される可能性はかなり低いと考えてよいでしょう。

しかし、仮に将来施行されれば投資家への影響は非常に大きくなります。たとえば、30日から貸せる前提で購入した物件が90日以上でなければ貸せなくなるとなれば、中短期滞在の観光客をターゲットにできず、空室期間が長期化するリスクが高まります。

さらに、このBill62と並行して審議されているのが、通称「空き家税」と呼ばれるBill46です。この法案は、一定期間以上不動産を空き家として放置している所有者に対し、不動産評価額の3%を追加課税するという内容で、オアフ島で深刻化している住宅不足やホームレス問題の解決を目的としています。

最新の案では、「空き家」の定義として、特別なケースを除き、所有者がその物件に居住していない、または賃貸に出していない場合はすべて空き家とみなされます。もし施行されれば、ほとんどの日本人投資家が課税対象になる可能性が高いでしょう。現時点では法制化から施行に至る見通しはありませんが、適用されれば投資計画に大きな影響を及ぼすリスクがあります。

参照（全文）：https://hnldoc.ehawaii.gov/hnldoc/document-download?id=23221

投資前に押さえておきたいリスクと注意点

日本人投資家がホテルコンドを始めとする中短期賃貸運用を視野に入れて物件を購入する際、見落としがちなポイントには以下のようなものがあります。

1.訴訟や条例改正の不確実性

短期賃貸をめぐっては法廷闘争や条例改正が続いており、将来の収益予測が立てにくい不安定さがあります。現時点で差し迫ったリスクは低いものの、ホノルル市は規制強化の方向性を持っているため、今後、訴訟の結果次第では将来的な運用条件が変わる可能性があります。

2.物件のゾーニング（用途地域）の確認不足

ホノルル市内のゾーニング規制は非常に細かく、一部物件には特例が適用されることもあるため、購入前には必ず利用する不動産エージェントや建物に確認が必要です。また、ゾーニングの区分によって固定資産税の税率が高くなるため、予算計画にも影響します。

3.高額な管理費や修繕積立金

管理費や修繕積立金がかさむのは世界共通のリスクですが、ハワイの物件は特に維持コストが高いことで知られています。ホテルコンドではホテル運営に伴う共用設備の改装が多く、築年数が古い物件も一般に多いため修繕費がかさみやすい傾向があります。利回りを計算する際には、こうしたコストを大まかに見積もらず、事前にしっかりと下調べすることが重要です。

まとめ：規制を理解して賢く投資を進めるために

ハワイ不動産は、日本人投資家にとって、自己利用できるリゾート資産でありながら、収益化できる投資対象でもある2つの魅力を兼ね備えています。しかし、前述のように、世界的に憧れられる観光地であるがゆえに、厳しいゾーニング規制や高額な維持コストなどの問題も存在します。

こうした状況を踏まえると、ハワイ不動産投資を成功させるには、以下の点が重要です。

1. ゾーニング(用途地域)や条例の最新情報を収集する

信頼できるエージェントやリソースを活用しつつ、自己学習で確認することが大切です。

2. 将来的な規制強化を想定しての利回りも計算する

現行ルールだけでなく、条例改正のシナリオも織り込むことで、より現実的な収益計画を立てられます。

3. 維持コストや空室リスクを具体的に把握する

管理費や修繕費、ホテルコンドの共用設備改装費などを事前に把握し、利回り計算に正しく反映させることが必要です。

ハワイ不動産は、世界的に見てもトップクラスの観光地としてのブランド力と需要の安定性が魅力です。資産の分散や海外での資産形成という観点からも、大きな強みとなります。

一方で、法規制や管理費などのコスト面には注意が必要です。ルールを理解し、リスクを織り込んだ計画を立てることで、リゾート資産として自己利用を楽しみながら、戦略的に投資を進めることができるのではないでしょうか。

栗原 なな

株式会社Crossover International