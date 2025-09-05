もう無理です…〈年金月15万円〉〈貯金1,200万円〉の父、75歳で要介護に。自分の人生を投げうった一人娘「心の糸」が切れた日

長寿化が進む現代の日本では、介護は誰にとっても自分ごとになり得る時代です。しかし、「家族のことは家族内で解決すべきだ」という考え方は、親子の共倒れにつながるリスクがあります。今回は、一人娘として父の介護を背負ったA子さんの事例を通し、親子の介護問題とその課題について考えていきます。

父のために私は人生を捨てた

「もう限界……」A子さん（46歳）は思わず呟きました。

A子さんの生活が大きく変わったのは5年前。A子さんが41歳のときに母が亡くなり、父は独居生活に。父は「男子、厨房に入るべからず」という古いタイプで、食事や掃除、洗濯も満足にこなせませんでした。

そんな父を心配したA子さんは、未婚だったこともあり、一人暮らしをやめて実家に戻ることに。職場への距離は一人暮らしの時よりも40分増え、片道1時間半。往復3時間の通勤は負担でしたが、そういう生活をしている人もいると割り切り、日々を過ごしていたといいます。

そんな日常が大きく変化したのは、同居を始めて3年、父が75歳の冬のこと。自宅玄関で転倒し、大腿骨を骨折。入院とリハビリを経て退院したものの、杖なしでは歩行が困難になったのです。

地域包括支援センターを通じて要介護認定を申請した結果、父は「要介護2」と判定されました。しかし、父は「お前がいるし、何かあっても助けてくれるだろ？ 他人様に頼って迷惑をかけたくない」と介護サービスの利用を頑なに拒みました。

もともと社交的とはいえない性格の父。他人に頼るのを嫌がるのも、娘として理解できました。しかし、階段の上り下りや入浴の際には補助が不可欠で、簡単な家事がなんとか一人でできるという状況。A子さんは、父を一人で家に放っておくことはできませんでした。

介護中心の生活も「もう限界」

結局、A子さんは正社員の事務職を辞め、家の近くのアルバイトで週4日勤務することに。お昼休みには自宅に戻り、父の様子を見てからまた仕事に戻るという、父の世話を中心にした生活に切り替えたのです。

しかし、父は思うように体が動かせないストレスから、A子さんにあたることが増えていきます。なんとか耐えていたA子さんでしたが、「もっとちゃんと補助してくれ」「気が利かないなぁ」といった言葉の数々。ある日、なんとか切れないようにと頑張っていた糸がぷつんと切れたのです。

父の年金は月15万円、貯金は約1,200万円。バリアフリーのリフォームや介護用品などの出費で貯蓄は確実に減少していきます。一方、A子さん自身も収入は激減。「お金を無駄にできない」という思いで、趣味も諦めました。

友人とも滅多に会えなくなり、夜も父の介助をと思うと、眠りが浅い毎日。それでも、父はそれを望んでいるし、天国の母も安心するだろう……その一心だったといいます。

「お父さんの面倒を見るために、どれだけ人生を犠牲にしてきたと思う？ それなのに責められてばかり。もう限界、やっていけないよ……」

涙の訴え…介護離職前にやるべきだったこと

それまで淡々と世話をしてくれていたA子さんの涙に、父もハッとした様子でした。面倒を見てもらうことが当たり前になり、感謝の気持ちが薄れていたことに気づいたのでしょう。

A子さんと父はあらためて話し合い、在宅介護サービスの利用を始めました。そして、父の要介護度が上がると、最終的に近隣の介護施設へ入居することに。心なしか、父もほっとした様子だったといいます。

「これでお前の負担が減るな、よかったよ。これまで本当にありがとう……」

A子さんは自分のための時間を持てるように。就職活動の末、正社員として再び仕事を始めたと言います。しかし、後悔もあるとのこと。

「介護離職したことで、キャリアが数年ストップしたことの影響は大きかったです。自分の貯金もだいぶ減りましたし、再就職しても当時の年収には及びません。あのまま正社員として働き続けられていたら……。会社に迷惑をかけたくなくて、父の事情をろくに伝えずに辞めてしまったこと、後悔しています。誰にでも起こり得ることですし、働き方を変えて続けられないか、とことん相談すべきだったと思います」

介護サービスや公的支援の活用は「責任ある選択」

この事例から見えてくるのは、いくら親を思う気持ちがあっても、自分一人での介護には限界があるということです。

厚生労働省によれば、要支援・要介護認定者は2021年度末で約690万人。2000年の約256万人から20年余りで倍増しています。介護は一時的なものではなく、長期にわたることも少なくありません。

さらに、介護は家族の仕事や生活にも影響します。2023年には、介護や看護を理由に仕事を辞めた人は約7万3,000人。長期介護は、心身の負担だけでなく、キャリアや収入にも影響を及ぼします。

実際に、介護のために退職した場合、収入の減少に加え、社会保険や年金の加入期間も影響を受け、貯蓄が減少しやすくなります。この結果、貯蓄を切り崩しながら生活することになり、貧困のスパイラルに陥るリスクも高まります。

親だからといって、すべての介護を背負うのは、自分自身の人生や心身をむしばむことになりかねません。それを介護される親側も理解し、積極的に介護サービスを使うことを考えるべきでしょう。

介護サービスや公的支援を活用することは、甘えではなく、責任ある選択です。今後、誰もが直面する可能性がある介護。早めの準備と理解が、家族が安心して暮らすための鍵になります。