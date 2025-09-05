クナイプの人気スクラブが新パッケージに♡肌も心も潤うボディケア

今年日本上陸40周年を迎えたドイツ生まれのハーバルブランド、クナイプ。2019年の発売以来人気の『クナイプ シュガースクラブ』が、洗練された新パッケージで登場します。細やかな砂糖の粒子で角質をやさしくオフしながら、天然植物オイルが角層まで浸透。しっとりとうるおう肌へ導く2in1の頼れる存在です。香りも楽しめるスクラブで、日常に上質なケアを取り入れてみませんか？

クナイプ シュガースクラブの魅力

『クナイプ シュガースクラブ』は、砂糖由来のやさしいスクラブが古い角質を落としながら水分を保持し、うるおいを逃しません。

さらに天然植物オイルが角層に浸透することで、もっちりとしたなめらかな肌へ。べたつかない仕上がりは忙しい女性にもうれしいポイントです。

2019年の発売以来「すべすべ感」や「芳醇な香り」が高く評価され、長く愛されてきた定番ケアアイテムです。

コスメキッチン有楽町店リニューアル♡豪華キット＆限定イベントをチェック

選べる2種類の香りと使い方

カメリア＆アルガン

価格：200mL・1,760円（税込）

カメリアオイル＊1とアルガンオイル＊2配合。優美でリッチな香りと高い保湿力で、輝きのある肌へ。

スイートアーモンド

価格：200mL・1,760円（税込）

アーモンドオイル＊3配合。やさしく華やかな香りに包まれ、しっとり柔らかな肌を実感できます。

使い方はシンプル。身体を洗浄後、濡れた肌にマッサージするように伸ばすだけ。

かかとや肘などのざらつき部分にはくるくると円を描くように、ふくらはぎや太ももはむくみをほぐすように使うのがおすすめです。週1～2回のスペシャルケアで、ホームスパ気分を楽しめます♪

＊1：ユチャ種子油（保湿成分）／＊2：アルガニアスピノサ核油（保湿成分）／＊3：アーモンド油（保湿成分）

毎日のケアにご褒美を♡

紫外線や冷房でダメージを受けた夏肌にぴったりな『クナイプ シュガースクラブ』。角質ケアと保湿ケアを同時に叶えながら、リッチな香りでリラックスも与えてくれるアイテムです。

新パッケージでさらに魅力を増したこのスクラブで、毎日のバスタイムを特別なご褒美時間に変えてみませんか？