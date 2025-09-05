「地元産の新米の美味しさを知ってもらいたい」とJA種子屋久が無償で西之表市の小中学校にコメを提供しました。市内の小学校の給食で子供たちが味わいました。



「新米だからつやつやよ」「白！」「めっちゃきれい！」



9月4日のお昼、西之表市の上西小学校の給食で出されたのは西之表市で収穫された新米コシヒカリです。



地元で収穫された新米の美味しさを子供たちに味わってもらいたいと、JA種子屋久が西之表市産の新米コシヒカリ100キロを無償で提供。西之表市内の小中学校11校すべてに届けられたということです。





給食で味わった子供たちは。（児童）「あまいです」（児童）「やわらかくておいしいです」（西之表市立上西小学校・雨田まゆみ校長）「地元の農家が丹精込めて作ったお米を子どもたちに無償提供していただき、子どもたちが元気にすくすくと育っていくのを願っている。感謝の気持ちでいっぱい」農林水産省は8月、主食用のコメの今年度の収量見込みを発表しました。鹿児島は前の年と比べ、102％から105％の「やや上回る」という結果になりました。全国的におおむね良好に育っているということです。また、8月18日から24日の1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は5キロあたり3776円でした。前の週に比べて28円下がり、3週ぶりの値下がりとなりました。