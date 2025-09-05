ロッテリア、「紫芋ぱふぇシェーキ」や「おいもパイ」など新作5品を発売
ハンバーガーショップ「ロッテリア」は9月3日より、「芋フェア」を開催。「紫芋ぱふぇシェーキ」を含む新商品5品を、期間限定で販売する。
ロッテリア「紫芋ぱふぇシェーキ」「シェーキ紫芋」
「紫芋ぱふぇシェーキ」は、程よい甘みが特長の紫芋シロップを使用したシェーキに、口当たりなめらかなホイップクリーム、種子島産安納芋を使用した濃厚な甘みが特長の芋ソース、サクサク食感の芋けんぴをトッピングしたパフェのようなシェーキ。価格は390円。なお、シンプルな「シェーキ紫芋」は290円で味わうことができる。
ロッテリア「おいもパイ」
また、食後のデザートや軽食などにぴったりな「おいもパイ」も登場。お芋の優しい甘みが特長のフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだワンハンドスイーツで、価格は240円。
ロッテリア「ディップチュロ 安納芋ソース」
さらに、手軽に楽しむことのできる「ディップチュロ 安納芋ソース」や「インカのめざめ ポテトフライ」もラインアップ。「ディップチュロ 安納芋ソース」は、種子島産安納芋を使用した濃厚な甘みが特長のソースをかけたホイップクリームに、サクッともちもち食感のチュロをディップしていただくスイーツ。価格は290円。
北海道十勝幕別町産の希少品種を使用した「インカのめざめ ポテトフライ」は、収穫後約1年間じっくりと熟成させることで、栗のような濃厚な甘みを引き出し、素材の味わいをストレートに堪能することのできるポテトフライに仕上げられている。価格は390円。
ロッテリア「インカのめざめ ポテトフライ」
いずれも10月中旬まで、一部店舗を除く全国の「ロッテリア」で販売される。
ロッテリア「紫芋ぱふぇシェーキ」「シェーキ紫芋」
「紫芋ぱふぇシェーキ」は、程よい甘みが特長の紫芋シロップを使用したシェーキに、口当たりなめらかなホイップクリーム、種子島産安納芋を使用した濃厚な甘みが特長の芋ソース、サクサク食感の芋けんぴをトッピングしたパフェのようなシェーキ。価格は390円。なお、シンプルな「シェーキ紫芋」は290円で味わうことができる。
また、食後のデザートや軽食などにぴったりな「おいもパイ」も登場。お芋の優しい甘みが特長のフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだワンハンドスイーツで、価格は240円。
ロッテリア「ディップチュロ 安納芋ソース」
さらに、手軽に楽しむことのできる「ディップチュロ 安納芋ソース」や「インカのめざめ ポテトフライ」もラインアップ。「ディップチュロ 安納芋ソース」は、種子島産安納芋を使用した濃厚な甘みが特長のソースをかけたホイップクリームに、サクッともちもち食感のチュロをディップしていただくスイーツ。価格は290円。
北海道十勝幕別町産の希少品種を使用した「インカのめざめ ポテトフライ」は、収穫後約1年間じっくりと熟成させることで、栗のような濃厚な甘みを引き出し、素材の味わいをストレートに堪能することのできるポテトフライに仕上げられている。価格は390円。
ロッテリア「インカのめざめ ポテトフライ」
いずれも10月中旬まで、一部店舗を除く全国の「ロッテリア」で販売される。