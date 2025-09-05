¡ÚÂç³Ø¥´¥ë¥Õ¡Û¸Ä¿ÍÀï¤ÏÅìËÌÊ¡»ãÂç¡¦ÅÄÂ¼·³ÇÏ¤¬Í¥¾¡¡¡ÃÄÂÎÀï¤ÏÆüÂç¤¬¥¢¥Ù¥Ã¥¯V¡¡Âè3R¤ÏÃæ»ß¡¡
¡¡¡þÂç³Ø¥´¥ë¥Õ¡¡Âè2²ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Âç³Ø¥´¥ë¥Õ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡¡by¡¡NIGITA¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡¥°¥é¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ºCC¡áÃË»Ò7219¥ä¡¼¥É¡¢½÷»Ò6164¥ä¡¼¥É¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÂæÉ÷ÀÜ¶á¤ËÈ¼¤¦¥³¡¼¥¹¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¶¥µ»Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢54¥Û¡¼¥ë¤«¤é36¥Û¡¼¥ë¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¡¢Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤è¤êºÇ½ª½ç°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÃË½÷¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÇÁè¤¦¸Ä¿ÍÀï¤Ï¡¢ÃË»Ò¤ÎÅÄÂ¼·³ÇÏ¡ÊÅìËÌÊ¡»ãÂç3Ç¯¡Ë¤¬ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼129¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓæÆ²»¡ÊÆüÂç2Ç¯¡Ë¤¬ÄÌ»»6¥¢¥ó¥À¡¼136¤Ç2Ç¯Ï¢Â³2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»ÒºÇ¾å°Ì¤ÏÄÌ»»5¥¢¥ó¥À¡¼137¤Î3°Ì¤Ë3¿Í¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥³¥¢¥«¡¼¥ÉÊý¼°¤Ë¤è¤êÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÀ®ÀÓ¤¬ºÇ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿ÃãÌÚ»í±û¡ÊÌÀÂç2Ç¯¡Ë¤Ë¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼NOBUTA¡¡GROUP¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ê10·î¡¢Ê¼¸Ë¡Ë½Ð¾ì¸¢¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÃË½÷ÊÌ¤Ç³Æ¥Á¡¼¥à5¿ÍÃæ¾å°Ì4¿Í¤Î¹ç·×¥¹¥³¥¢¤ÇÁè¤¦ÃÄÂÎÀï¤Ç¤Ï¡¢ÃË»Ò¤ÎÆüÂç¤¬ÄÌ»»15¥¢¥ó¥À¡¼553¤ÇºòÇ¯¤ÎÂè1²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¯Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£23Ç¯¤Î¥×¥ìÂç²ñ¤ò´Þ¤á¤ë¤È3Ï¢ÇÆ¤Ë¤Ê¤ë¡£½÷»Ò¤âÆüÂç¤¬ÄÌ»»3¥¢¥ó¥À¡¼565¤Ç½éÍ¥¾¡¡£ÆüÂç¤¬½é¤Î¥¢¥Ù¥Ã¥¯V¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£