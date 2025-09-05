【勘当されたので探偵屋はじめます！実は亡国の女王だなんて内緒です】 9月5日 発売 定価：858円 【令嬢たちの幸せな結婚アンソロジーコミック 貴方とならどこへでも】 9月5日 発売 定価：990円

紙書籍『勘当されたので探偵屋はじめます！実は亡国の女王だなんて内緒です』第1巻書影帯付き

竹書房は「勘当されたので探偵屋はじめます！実は亡国の女王だなんて内緒です」と「令嬢たちの幸せな結婚アンソロジーコミック 貴方とならどこへでも」を9月5日に発売した。

「勘当されたので探偵屋はじめます！実は亡国の女王だなんて内緒です」

「勘当されたので探偵屋はじめます！実は亡国の女王だなんて内緒です」は、原作が「やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中」、「悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました」の永瀬さらさ氏、「聖女メリアと千年王国の騎士」の神江ちず氏がマンガを手掛けるラブコメディ。ストーリアダッシュで連載している。

【あらすじ】

伯爵令嬢オクタヴィアは、彼女を可愛がっていた祖母・レーヌ伯爵が 亡くなった翌日に家を追い出された。しかし文句ひとつ言わず、意気揚々と王都に向かったオクタヴィアの 目的は「祖母の跡を継いで探偵になること」だった！

実は滅びた帝室の正統な後継者である彼女は、全知全能の帽子・ハットを相方に、祖母の遺言通り『帝国の遺産』を回収・救出するため奔走する。

妙な青年が助手を希望してきたり、事件に巻き込まれたり、正体不明の怪盗に狙われたりと前途は多難!?

【購入特典】

「令嬢たちの幸せな結婚アンソロジーコミック 貴方とならどこへでも」

「令嬢たちの幸せな結婚アンソロジーコミック 貴方とならどこへでも」は、異類婚、白い結婚、身分差婚など、幸せをつかみ取るヒロインたちの極上ハッピーエンドラブストーリー5編が収録されたアンソロジー。表紙イラストは釜田氏、収録作品の情報は次の通り。

収録作品（敬称略）

【01】「離婚前夜、夫に『好きです』と告白してしまった悪妻の末路」

原作：辺野夏子 漫画：猫虎狼

【あらすじ】

前世の記憶を思い出し、自分が夫にトラウマを残す悪妻だと思い出したオルガ。政略結婚の夫シュテファンとの仲は冷え切っているけど、彼女は夫を愛していて……。

【02】「【急募】夜会のど真ん中で痴女になりそうな私を助けてくれる人」

原作：瀬尾優梨 漫画：ぶんたそん

【あらすじ】

子爵令嬢のクローディアは、魔術のとばっちりを受けて、ドレスの下がパンイチ状態になってしまった。女性が裸足を見られてはいけないこの国で、大ピンチな彼女を助けてくれたのは――！？

【03】「黒の鴉に嫁入りした世界で一番美しい公爵令嬢」

原作：川奈あさ 漫画：Sumi

美しいものをこよなく愛する公爵令嬢オリヴィア。見合い中に自分を危機から救ってくれた異形のアキトに惚れ込み求婚し、鴉の里で暮らし始めたけど…？

【04】「よくある王宮ロマンスの主人公になった私と、その背景について」

原作：瀬尾優梨 漫画：まどろみ太郎

第一王女マリアンナの侍女をしているジュリアは、主とその異母兄である王太子殿下ロベルトと穏やかな日々を過ごしていた。しかしある事件が起こり、ジュリアは王宮を去ったけど――？

【05】「公爵令嬢アルベルティーヌはぶっ潰す！」

原作：中村くらら 漫画：亜篠あさき

未来を知るという謎の男からの声を聞き、婚約者の王太子から三日後に婚約破棄されると知ったアルベルティーヌ。彼女は未来を変えようと密かに動き出す――！