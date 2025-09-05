コニカミノルタが大幅反発、溶剤への耐久性に優れた産業用インクジェットヘッドを発売

コニカミノルタ<4902.T>が大幅高で３日ぶりに反発している。同社は４日、高精細・高速印刷に適した産業用インクジェットヘッド「ＫＭ１０２４ｉシリーズ」の新製品として、溶剤への耐久性に優れた「ＫＭ１０２４ｉＳＨＥ－ＨＭ－ＬＶ」を発売したと発表しており、これを好感した買いが入っている。



新製品は、溶剤に対する優れた耐久性を備えているのが特徴で、溶剤を含むディスプレー用材料、有機半導体材料、次世代太陽電池用材料、金属ナノインク材料などの塗布に適しているという。また、小液滴のインク吐出も可能で、高精度が求められる工業用途で精密な塗布が可能。更に低粘度のインクや材料塗布に対応していることから、低粘度の材料を用いるペロブスカイト層の形成などにも使用することができるという。ディスプレーや半導体、次世代太陽電池など幅広い用途に対応することから、業績への貢献が期待されているようだ。



出所：MINKABU PRESS