

第40回の献血（写真：隂山建設）

【写真】献血に集まった人々

フジテレビ系ドキュメンタリー「幸せな会社みつけました」で紹介された隂山建設株式会社。ボランティア活動に力を入れ、「献血の隂山」「災害の隂山」と福島県で慕われる建設会社です。31歳で会社を継いだ若き社長は、建設業界の常識を破る斬新な経営を次々と打ち出しました。どのような経営が陰山建設を支えたのか。ドキュメンタリーの原案となったシリーズ累計60万部、経営学者・坂本光司氏の著書『日本でいちばん大切にしたい会社7』より一部抜粋・再構成してお届けします（内容や肩書等は2020年刊行当時のもの）。

ほっと包まれるの犇気感〞がある会社

郡山駅から車で10分ほど走った郊外、阿武隈川沿いに、2階建てのまっ白な素敵な建物があります。ここが隂山建設の本社です。その建物も素敵ですが、 もっと素敵なのは、会社に一歩入ったときに感じる社内の犇気感〞です。まるでわが家に帰ってきたかのような、ほっと包まれる独特の空気は、訪れた人なら誰もが感じるものではないでしょうか。

しかしながら、私がこの会社に来て驚いたのは、本社の正面前にある広い駐車場です。10年前に隣接する土地を買い足して広げたそうで、その広さはなんと1000坪あるといいます。社員が50人足らずの会社にしては、どう考えても広すぎます。私は同社をこれまですでに数回訪れていますが、広い駐車場はいつもガラガラです。これには理由があるのです。

隂山建設の「恩返し、恩送り」のシンボルともいえる、年にたった1日の献血活動のためなのです。毎年1回、8月の第一金曜日に開かれる同社の献血活動は、今や福島県内では知らない人がいないくらい有名なイベントです。その日は福島県内にある献血車が、すべてこの駐車場に集まってくるそうです。

集結する大型献血車は8台。福島県内のすべての献血車両だそうです。県内のすべての献血車が一カ所に集まるようなイベントは、日本ではほかに例がありません。献血する人も集まってくるのですが、わざわざ視察に来る人々も近年では増加しているといいます。聞くと、北は北海道から南は沖縄の方まで来られるそうです。この献血活動こそ、隂山建設そのものだと思います。



問診の様子（写真：隂山建設）

献血活動を始めたのは初代の社長です。あるとき、初代の知り合いが病気になり、手術のための血液が必要と言われました。社員や協力業者にお願いして血液を集めようとしたものの、珍しい血液型で合う血がなく、結局手術ができなくて他界されてしまったといいます。

世の中には、血液型が合わなくて亡くなってしまう人がいっぱいいるのだ、と嘆き悲しんだ初代が、献血活動を始めたのは昭和59年のことでした。以来36年間、一度も休まず、この活動は続けられてきました。初年度は176人。

それが3代目の隂山正弘さんの時代になると、なんと1200人以上という献血者が殺到しているのです。初年度から数えると、延べ3万8000人近くの人が献血しているそうです（2020年取材当時）。この献血活動は、社員はもちろん、協力業者の人々の長きにわたる熱心なボランティア活動で運営されていますが、社員や協力業者、その家族だけでは、決してこんな数にはなりません。隂山建設のお客さまや地域の人たちまで、みんなが勇んで駆けつけるから、こんなにも大きな人数になっているのです。

被災地に必ず駆けつける福島ナンバーの車がある

しかし、隂山建設の呼び名は「献血の隂山」だけではありませんでした。もう1つ別の、「災害の隂山」という通称があるのです。

2015年9月、鬼怒川が決壊し、茨城県常総市で大規模な洪水が発生しました。水が引いたあと、泥水にまみれ、全半壊したわが家の前で、住民たちはぼうぜんと立ちつくしていました。

そこに、いの一番で駆けつけたのは、福島ナンバーの車でした。隂山建設の社員が協力業者の職人さんと一緒に、ボランティアにやって来たのです。被災した方々は、プロである彼らの手助けに、どんなに救われたことでしょう。翌2016年、熊本で起きた大地震の際にも、被災地には福島ナンバーの車が駆けつけました。やはり、隂山建設の社員と職人さんたちでした。

彼らはそれからなんと1年以上、熊本に滞在し、建物の復旧工事建設の手伝いなどをして復興に力をつくしたのです。災害が起きるたびに、隂山建設の社員は協力業者とともにボランティアに駆けつけているのです。建築の技術をもつプロ中のプロの応援は、被災地で大きな力になっています。

社員が急死、残された家族に社長がしたことは

「恩返し」「恩送り」は、社会に対してだけではありません。会社が危機に瀕したとき1人として逃げ出さなかった社員に対する「ご恩返し」も、忘れてはいませんでした。

社員のために、法律で定められた以上の、いわば「法定外福利厚生」とでもいうべき数々の制度をとりいれているのもそのためです。たとえば隂山建設では、社員が亡くなったとき、その子どもを支援する「育英会」制度を設けています。大学生なら2万円、高校生なら1万円、中学生以下は一律5000円。月々決まったお金を遺児に支給し、入学時にも祝い金を渡します。「本物の狢長おじさん〞になりたい」という正弘さんの肝入りの制度ですが、民間の奨学金制度も顔負けの充実ぶりだと、私は思います。

そして残念なことですが、この育英制度がさっそく役に立つことが起こってしまいました。34歳という若さで、ある社員が急死したのです。前日まで会社のレクリエーションで、元気に野球を楽しんでいた前途有望な社員でした。

彼にはまだ若い奥さんと小1、幼稚園児の2人の子どもがいました。正弘さんの優しさが本物だと私が確信したのは、彼のこんな発言を聞いたときでした。

「葬式のとき、僕は勝手に心に決めたんですよ。亡くなった社員の2人の子どもは私の養子にしようと。私には3人子どもがいますが、あと2人くらい増えたって、何とかなる。そして、まだ若い奥さんはうちで雇って、いい人がいたら、再婚してもらえばいいんじゃないか。そうしたら、もう一度幸せがつかめるだろうと思ったんです」

もちろん、これは先方の思いもあることですから、正弘さんの思い描いたようにはなりませんでした。しかし、本物の優しさをもっている人でなければ、ここまで他人に親身になることはできないと私は思います。

ここに、亡くなった社員の遺児に向けて会社がつくった、在りし日のお父さんの様子をおさめた冊子があります。私はこんなにも温かい「お別れのアルバム」をいまだかつて見たことがありません。

故人にあてた「ご報告」





そこには正弘さんの故人にあてた「ご報告」と、家族写真がのせられていました。正弘さんは、社員が亡くなった直後の夏休みに、遺児たちを連れてディズニーランドに行っています。家族写真はそのときに撮ったものです。写真には少し寂しそうに微笑む奥さんと、日焼けした2人の子どもたちが写っています。

「大丈夫。君がいなくなっても、家族はちゃんと楽しい夏休みをすごせたよ。家族の面倒は俺が見るから安心しろ」

正弘さんの声が聞こえてくるようでした。

写真の横に添えられた正弘さんの「ご報告」を紹介します。こんなに温かい会社で働けたら、社員たちも本望でしょう。

「ご報告」

君の葬儀の後、お子様達が教えてくれました。

「お父さんは、夏休みまでに今のお仕事を終わらせて、夏休みにどこかへ連れていく、と約束していた」と……。

君はどこに連れて行こうと思っていたのでしょうか？

きっと何か計画していたのでしょうね。

君の無念さを痛烈に感じました。

Y君、K君（子どもたちの名前）と行き先を相談しました。

そして「ディズニーランド」に決めました。

「お父さんから頼まれていたから、社長が代わって約束を守るよ」と言葉を付け加えて……。

君の「四十九日」そして「新盆」を経て、8月19日から2日間、

「ディズニーランド」と「ディズニーシー」にご招待しました。

お子様は大変喜んでくれて、お礼の電話を頂きました。

「社長、すごく楽しい。次は社長も連れて行ってあげるね」と言ってくれました。

奥様からも「悲しいだけの夏休みにならなくてよかった」とお礼の連絡をいただきました。本当に嬉しかった

これからも君の代わりに、少しでも力になれるよう微力ながら努力します。

また、「隂山建設（株）」から、Y君とK君が就職するまで、

君の代わりとなって、一定額の育児資金を支給し続けることになっています。

社員一丸となって、君のお子達を応援していきます。

I君、たまには夢で逢いましょう。

取り急ぎ、ご報告まで……。

隂山正弘

（坂本 光司 ： 経営学者、人を大切にする経営学会会長）