RSK

写真拡大

JR西日本によりますと、台風１５号の影響で、きょう（９月５日）岡山・福山地区の一部線区（津山線・姫新線・因美線）では、始発列車から運転を見合わせていますが、以下の列車より運転を再開するということです。

吉備線は、運転を再開しています。

〇津山線
【津山⇒岡山方面】
・津山駅　１０時３４分発　「普通」岡山行き（１１時５６分着）
【岡山⇒津山方面】
・岡山駅　１２時１８分発　「普通」津山行き（１３時４６分着）

〇姫新線
【佐用⇒津山方面】
・佐用駅　１３時２２分発　「普通」津山行き（１４時２１分着）
【津山⇒佐用方面】
・津山駅　１２時１５分発　「普通」佐用行き（１３時１２分着）
【津山⇒新見方面】
・津山駅　１２時５３分発　「普通」新見行き（１４時３６分着）
【新見⇒津山方面】
・新見駅　１２時４７分発　「普通」津山行き（１４時３０分着）

〇因美線
【智頭⇒津山方面】
・智頭駅　１３時０２分発　「普通」津山行き（１４時１１分着）
【津山⇒智頭方面】
・津山駅　１１時３３分発　「普通」智頭行き（１２時４２分着）

※吉備線は運転を再開しました。
※今後の気象状況によっては列車の運転取り止めや急遽の行先変更、大幅な遅れがでる場合があります。今後の気象情報、運行情報にご注意ください。

影響線区

姫新線上月　から　新見　まで　一部列車運休

津山線津山　から　岡山　まで　一部列車運休

因美線智頭　から　津山　まで　一部列車運休

桃太郎線岡山　から　総社　まで　通常運転