JR西日本によりますと、台風１５号の影響で、きょう（９月５日）岡山・福山地区の一部線区（津山線・姫新線・因美線）では、始発列車から運転を見合わせていますが、以下の列車より運転を再開するということです。

吉備線は、運転を再開しています。

〇津山線

【津山⇒岡山方面】

・津山駅 １０時３４分発 「普通」岡山行き（１１時５６分着）

【岡山⇒津山方面】

・岡山駅 １２時１８分発 「普通」津山行き（１３時４６分着）

〇姫新線

【佐用⇒津山方面】

・佐用駅 １３時２２分発 「普通」津山行き（１４時２１分着）

【津山⇒佐用方面】

・津山駅 １２時１５分発 「普通」佐用行き（１３時１２分着）

【津山⇒新見方面】

・津山駅 １２時５３分発 「普通」新見行き（１４時３６分着）

【新見⇒津山方面】

・新見駅 １２時４７分発 「普通」津山行き（１４時３０分着）

〇因美線

【智頭⇒津山方面】

・智頭駅 １３時０２分発 「普通」津山行き（１４時１１分着）

【津山⇒智頭方面】

・津山駅 １１時３３分発 「普通」智頭行き（１２時４２分着）

※吉備線は運転を再開しました。

※今後の気象状況によっては列車の運転取り止めや急遽の行先変更、大幅な遅れがでる場合があります。今後の気象情報、運行情報にご注意ください。

影響線区

姫新線上月 から 新見 まで 一部列車運休

津山線津山 から 岡山 まで 一部列車運休

因美線智頭 から 津山 まで 一部列車運休

桃太郎線岡山 から 総社 まで 通常運転