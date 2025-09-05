＜注目銘柄＞＝ＷＮＩウェザ、今期も過去最高業績を更新へ ＜注目銘柄＞＝ＷＮＩウェザ、今期も過去最高業績を更新へ

ウェザーニューズ<4825.T>は４月以降、２５日移動平均線をサポートラインに上昇トレンドを継続している。２０２１年１２月につけた上場来高値５２３５円を上抜けられるか注目したい。



同社は気象情報サービスを法人及び個人向けに展開している。７月７日の２５年５月期連結決算発表にあわせて開示した２６年５月期の売上高予想は前期比６．４％増の２５０億円、営業利益予想は同１０．７％増の５０億円。年間配当予想は同２０円増配の９０円とした。増益率は鈍化の見通しだが、前期の過去最高業績の更新を計画する。ＢｔｏＳ（個人向けサービス）分野では超高解像度雨雲レーダーについて、ＡＩエージェントが現地ユーザーの投稿を生かし解説を行う機能をアプリで提供。ＢｔｏＢ（法人向けサービス）での展開もすぐに可能としており、ＡＩ時代の対応力に優れている。



国際的な情報網も強みだ。世界気象機関（ＷＭＯ）のデータに加え、国際機関に提出されていないデータも各国と連携し気象機関から受信するなど情報収集力を強化してきた。８月１９日には世界の気象警報と災害ニュースをマップ上にプロットする「グローバルアラート」の提供を開始。異常気象が世界中で問題となり企業が対応を迫られるなか、同社のサービスの中長期的な成長に期待できそうだ。（如水）



出所：MINKABU PRESS