マックハウス<7603.T>が高い。この日午前９時ごろ、カジュアルファッションブランド「ＮＡＶＹ（ネイビー）」について、レインボーワークス（東京都世田谷区）と独占的ライセンス契約を締結したと発表しており、好材料視されている。



レインボーワークスは、「おさるのジョージ」「Ｊ．ＬＥＡＧＵＥ」「ペプシ」「バック・トゥ・ザ・フューチャー」「ジョーズ」「プレイボーイ」など、国内外の著名なキャラクターやブランドなど１００を超える多彩なプロパティのライセンス事業を手掛ける企業。今回のライセンス契約により、マックハウスはブランドライセンス事業を開始することになり、業績への貢献が期待されている。



