「乾燥さん」しっとり保湿＆ツヤ肌仕上げのバームファンデがついに定番化！

スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは8月19日、スキンケアからベースメイクまでトータルケアする「乾燥さん」よりファンデーションを定番化しました。

昨年限定発売した「乾燥さん 保湿力スキンケアバームファンデーション」が、好評につき定番商品として仲間入り。とろけるように肌になじむバームが乾燥小じわやくすみを自然にカバーし、しっとり感を長時間キープします。

メイク中もスキンケアのような保湿力でツヤと透明感あふれる肌へ導く、乾燥や化粧崩れが気になる人に最適なファンデーションです。

■乾燥さん 保湿力スキンケアバームファンデーション

◇肌の色に合わせて選べる2色展開

【01 ライトベージュ】黄みよりのやや明るめ〜中間的な明るさ

【02 ナチュラルベージュ】ややピンクみのある中間的な明るさ

◇ささっとなで塗りでしっかりカバー

軽くなでるように塗るだけで肌の乾燥やくすみをしっかりカバーして、自然なツヤ感を引き出します。

◇これ1つで5in1効果！ 下地なしでも使えるタイプ

スキンケアから、くすみや色ムラまでをカバーするファンデ・コンシーラー。これ1つでしっとりキレイに仕上がります。

［乳液＋美容液＋クリーム＋ファンデーション＋コンシーラー］

◇やさしい使い心地と5つのフリー設計

デリケートな肌に余分な負担を与えない処方とやさしい使い心地です。

［パラベン・タール色素・アルコール・合成香料・酸化亜鉛］

◇肌にうるおいを与えて1日中しっとりふっくら肌をキープ

乾燥肌を保湿する、うるおい成分を厳選配合しました。

ワセリン、ナイアシンアミド、アミノ酸*¹、セラミド*²（全て保湿）

◇使用方法

化粧下地のあと、パフに適量をとり肌にのばします。肌をなでるように塗るとキレイに仕上がります。

＊1 アスパラギン酸、アラニン、グルタミン酸

＊2 セラミドAG、セラミドAP、セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP（以上、全て保湿）

■商品概要

2025年8月19日より定番発売中

「乾燥さん 保湿力スキンケアバームファンデーション 01/02」12g 1,980円

【乾燥さん公式サイト】

https://www.bcl-brand.jp/brand/kansosan/

（エボル）