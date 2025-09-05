唇からはじめる、1mmの革命！ 新ブランド「immy immy」が誕生！
「Diane（ダイアン）」「Laundrin（ランドリン）」など多くのビューティー＆ライフスタイルブランドを展開してきたネイチャーラボは9月1日、初のコスメブランドとなる「immy immy（アイミーアイミー）」を発売しました。
■「ほんの少しの変化」を応援するコスメブランド
immy immyは、1mmずつの小さな革命※¹ をコンセプトに、「ほんの少しの変化」を応援するコスメブランドです。
アイミーアイミー
唇に、スパイスと自信をひと塗り。
ひと塗りで叶える#スパイスUPプランパー
塗った瞬間、じんわり温感、ぷるんと立体感。※²
使うほど、うるおいをまとい、ととのう唇の印象へ。
攻めて、守る。新しいリップケアのスタンダード。
唇からはじまる、1mmの美しさの革命。※¹
※¹ コンセプトコピーであり、製品の効能・効果を示すものではありません。 ※² メイクアップ効果
■商品特徴
◇immy immy プランプ リペア リップセラム
塗るたび、ぷっくり※¹、ととのう。
クセになる＃スパイスUPプランパー
●塗るだけで、ぷるんとボリューム唇※¹
バニリルブチル※²、グルコシルヘスペリジン※² を配合。塗った瞬間にハリと立体感※¹。うるおい膜でツヤをキープし、ぷっくり唇※¹ へ。
●カサつき知らずのエクソソーム※³ リペア
話題のケア成分「エクソソーム※³」が、乾燥・縦ジワ・荒れをマルチにケア。なめらかでぷにゅんと柔らかい唇印象へ。
●塗るたび、ととのう、変わる唇へ
うるおい密封コート×浸透※⁴ 保湿のW設計。使うほどにコンディションが整い、「今日の唇、自分史上最高かも。」と思える毎日へ。
■好みに合わせて選べる2タイプ
「アイミーアイミー プランプ リペア リップセラムストロング スキンピンク」
塗った瞬間、ぷっくり※¹ 勝負唇。
ストロングな処方で、ボリューム※¹・血色感※¹・ツヤを一気にオン。“媚びない色気”を仕込む、攻めのプランパー。
カラー：スキンピンク（粘膜カラー）
痛みレベル：ストロング
「アイミーアイミープランプ リペア リップセラムビギナー クリア」
じんわりハリ感。ツヤっとぷるぷる唇※¹。
ピリッと心地よい刺激で、日中も夜のケアもこれ1本。毎日使いたくなる、はじめてのプランパーにもぴったり。
カラー：クリア
痛みレベル：ビギナー
※¹ メイクアップ効果 ※² 整肌成分 ※³ ヒトサイタイ血由来幹細胞エクソソーム（保湿成分） ※⁴ 角質層まで
◇How to Use
◇About アイミーアイミー
■商品概要
「アイミーアイミー プランプ リペア リップセラムストロング スキンピンク」
内容量：10g／価格：1,540円
「アイミーアイミープランプ リペア リップセラムビギナー クリア」
内容量：10g／価格：1,540円
＜販売店舗＞
（エボル）