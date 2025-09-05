唇からはじめる、1mmの革命！　新ブランド「immy immy」が誕生！

「Diane（ダイアン）」「Laundrin（ランドリン）」など多くのビューティー＆ライフスタイルブランドを展開してきたネイチャーラボは9月1日、初のコスメブランドとなる「immy immy（アイミーアイミー）」を発売しました。

■「ほんの少しの変化」を応援するコスメブランド

immy immyは、1mmずつの小さな革命※¹ をコンセプトに、「ほんの少しの変化」を応援するコスメブランドです。

アイミーアイミー

唇に、スパイスと自信をひと塗り。

ひと塗りで叶える#スパイスUPプランパー

塗った瞬間、じんわり温感、ぷるんと立体感。※²

使うほど、うるおいをまとい、ととのう唇の印象へ。

攻めて、守る。新しいリップケアのスタンダード。

唇からはじまる、1mmの美しさの革命。※¹

※¹ コンセプトコピーであり、製品の効能・効果を示すものではありません。 ※² メイクアップ効果

■商品特徴

◇immy immy プランプ リペア リップセラム

塗るたび、ぷっくり※¹、ととのう。

クセになる＃スパイスUPプランパー

●塗るだけで、ぷるんとボリューム唇※¹

バニリルブチル※²、グルコシルヘスペリジン※² を配合。塗った瞬間にハリと立体感※¹。うるおい膜でツヤをキープし、ぷっくり唇※¹ へ。

●カサつき知らずのエクソソーム※³ リペア

話題のケア成分「エクソソーム※³」が、乾燥・縦ジワ・荒れをマルチにケア。なめらかでぷにゅんと柔らかい唇印象へ。

●塗るたび、ととのう、変わる唇へ

うるおい密封コート×浸透※⁴ 保湿のW設計。使うほどにコンディションが整い、「今日の唇、自分史上最高かも。」と思える毎日へ。

■好みに合わせて選べる2タイプ

「アイミーアイミー プランプ リペア リップセラムストロング スキンピンク」

塗った瞬間、ぷっくり※¹ 勝負唇。

ストロングな処方で、ボリューム※¹・血色感※¹・ツヤを一気にオン。“媚びない色気”を仕込む、攻めのプランパー。

カラー：スキンピンク（粘膜カラー）

痛みレベル：ストロング

「アイミーアイミープランプ リペア リップセラムビギナー クリア」

じんわりハリ感。ツヤっとぷるぷる唇※¹。

ピリッと心地よい刺激で、日中も夜のケアもこれ1本。毎日使いたくなる、はじめてのプランパーにもぴったり。

カラー：クリア

痛みレベル：ビギナー

※¹ メイクアップ効果 ※² 整肌成分 ※³ ヒトサイタイ血由来幹細胞エクソソーム（保湿成分） ※⁴ 角質層まで

◇How to Use

◇About アイミーアイミー

■商品概要

「アイミーアイミー プランプ リペア リップセラムストロング スキンピンク」

内容量：10g／価格：1,540円

「アイミーアイミープランプ リペア リップセラムビギナー クリア」

内容量：10g／価格：1,540円

＜販売店舗＞

