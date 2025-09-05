ジルスチュアート　ビューティ、ブランド誕生20周年を記念した限定コレクション発売

ジルスチュアート ビューティは、2025年8月31日にブランド誕生10周年を迎えたことを記念し、限定コレクションを発売しました。

■まるでジュエリーボックスのような7色のアイカラーパレット

同コレクションは、「宝石」からインスピレーションを得たアニバーサリーイヤー記念の第2弾。

「20th アニバーサリー ジュエルカラー コンパクト」（9,350円）は、ジュエリーボックスのようなきらめきを感じさせる7色のアイカラーパレット。透明感と虹色の輝きを持つ超大粒ラメを高配合したグリッタージュエルカラーなど、4種類の異なる発色・輝き・質感を詰め込みました。

アイカラーとしてだけでなく、頬の高い位置や鼻筋などに、ハイライトとして使うこともできます。単体で使うだけでなく、手持ちのアイカラーに重ねてニュアンスチェンジも可能です。

■20周年ロゴのステンシルを施した特別なチークカラー

「20th アニバーサリー ブルーム ミックスブラッシュ コンパクト」（4,620円）は、しっかり発色するブライトカラー、肌になじませるニュアンスカラー、光をあたえるハイライトカラーが1つになった5色パレットのチークカラー。感謝の気持ちを込めた20周年ロゴの特別なステンシルを施しました。

■商品概要

商品名：ジルスチュアート 20th アニバーサリー ジュエルカラー コンパクト〈アイカラー・フェイスカラー〉

容量・価格：7g 9,350円

商品名：ジルスチュアート 20th アニバーサリー ブルーム ミックスブラッシュ コンパクト〈チークカラー〉

容量・価格：5g 4,620円

（フォルサ）