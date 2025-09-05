10時の日経平均は361円高の4万2941円、アドテストが79.69円押し上げ 10時の日経平均は361円高の4万2941円、アドテストが79.69円押し上げ

5日10時現在の日経平均株価は前日比361.16円（0.85％）高の4万2941.43円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は963、値下がりは574、変わらずは79と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を79.69円押し上げている。次いでファストリ <9983>が53.48円、ＴＤＫ <6762>が46.34円、ＳＢＧ <9984>が17.22円、ＨＯＹＡ <7741>が13.93円と続く。



マイナス寄与度は6.48円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が5.06円、ヤマトＨＤ <9064>が3.83円、バンナムＨＤ <7832>が3.65円、任天堂 <7974>が3.55円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は精密機器で、以下、鉄鋼、卸売、ゴム製品と続く。値下がり上位には空運、石油・石炭、倉庫・運輸が並んでいる。



※10時0分11秒時点



