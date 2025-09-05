小林由依、レースワンピ姿で『andGIRL』表紙に登場 ソロデビューへの思いも語る
元櫻坂46で現在はyousti(ユースティー)としてソロデビューを果たした小林由依が、5日発売のファッション誌『andGIRL』（DONUTS）秋号の表紙に初登場する。強さを秘めたまなざしがレースワンピのアンニュイなムードを引き立てる、白を基調としたビジュアルを披露している。
【写真】美しい…レースワンピ姿で表紙を飾る小林由依
インタビューでは、櫻坂46を卒業してから1年、「yousti(ユースティー)」としてソロデビューした小林の等身大の魅力に迫る。8月27日に発売された1st mini Album『yousti』に込めた思いや、これからの活動に対する素直な気持ちを語っている。
「あえてアーティスト名を付けた理由は、“小林由依”では想像できないものをやりたかったから」といい、youstiとしてこれからどんな世界を描いていくのか注目したい。
なお、特別版の表紙はSixTONESの高地優吾（高＝はしごだか）が担当。そのほか美香、岡崎紗絵、宮田聡子、宮本茉由、高梨臨、渋谷凪咲、内田理央、鈴木ゆうか、鶴嶋乃愛、松尾桜（日向坂46）らが登場する。
