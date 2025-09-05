『トロン：アレス』日本版声優発表 諏訪部順一、内田真礼、石川界人、田村睦心――磯部勉の続投も決定
映画『トロン：アレス』（10月10日より日米同時公開）の日本版声優に諏訪部順一、内田真礼、石川界人、田村睦心が決定。ケヴィン・フリン役を演じる磯部勉の続投も発表された。あわせて、日本版声優がデジタル世界に“侵食”される特別映像付き吹替予告も公開された。
【動画】映画『トロン：アレス』吹替予告映像
1982年に公開された映画『トロン』から始まるシリーズの最新作。『トロン』では、デジタル世界に送り込まれた天才コンピューター・プログラマーのケヴィン・フリンが、生死をかけたゲームに挑む物語は、現実世界からコンピューター・システムの“デジタル世界”へ侵入するという画期的な設定と、世界で初めて長編映画としてCGを本格導入したまさに“映像革命”ともいえる新たな映像体験で、社会現象を巻き起こした。
その28年後の2010年に続編の『トロン：レガシー』が公開。青白く輝くネオンを基調とした、かつて誰も見たことがなかった、当時最先端の究極の映像体験は多くのファンを魅了。ダフト・パンクが手掛けた楽曲も大きな話題となった。その後、ゲーム化され、フロリダのウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート／マジックキングダム・パークに劇中のバイク“ライトサイクル”のアトラクションが登場するなど、今もなお多くの人々やクリエイターに影響を与える世界的な人気コンテンツのひとつとなっている。
これまでは“現実世界”の人間がデジタル世界へと足を踏み入れてきたが、最新作『トロン：アレス』では、デジタル世界の“超高度AIプログラム”が、現実世界へと襲来する――。現実世界でAIプログラムの実体化に成功し、開発された人型AIアレス。“彼”は圧倒的な力とスピード、優れた知能を持ち、倒れても何度でも再生可能という、まさに最強のAI兵士だった。制御不能となったAIたちは暴走を始め、デジタル世界が現実世界を侵食していく。そして、現実世界で“人間”を知ったアレスにもある異変が起きる。果たしてアレスは人類の救世主となるのか、それとも…。
主人公のアレス役を務めることになったのは、『僕のヒーローアカデミア』相澤消太役や『呪術廻戦』両面宿儺役などで知られる諏訪部。小学生の頃に1作目の『トロン』を劇場で鑑賞し、「当時の最新技術を駆使した合成、CG映像に大興奮」したという諏訪部は、待望の「トロン」シリーズ参戦に歓喜。「これまでのシリーズは、人間がコンピュータ内部の世界に入り込んで展開する物語でしたが、今作ではプログラムが現実世界にやって来ます。本来であれば、与えられた命令を忠実に遂行するだけの存在であるアレスが、現実世界で触れるさまざまなものによってどう変化していくのか？ その魅力は…… 観てのお楽しみです！」とコメント。さらに、「見どころを問われるなら、答えはもちろん“全部”！本作の予告編を見るだけでワクワクしませんか？ 私は大興奮です！新時代に突入した『トロン』ワールドを、ぜひ劇場の大きな映像と良音響で体感してください」と語っている。
諏訪部演じるアレスと大きく関わっていくこととなるイヴ役には、『うる星やつら』三宅しのぶ役や『約束のネバーランド』ノーマン役などで知られる内田。エンコム社の役員・研究者であり、天才的なプログラマーでもある彼女は、とある理由からライバル会社に狙われてしまう…。そんなイヴ役を演じた内田は「収録の時間が待ち遠しかったです！」と参加を喜び、役の魅力について「頭がよく、好奇心が旺盛で、家族思いのイヴ。彼女の頭の中を覗いてみたいと思わせる、魅力的なキャラクターでした。妹をまっすぐに思う気持ちは純粋な思いであふれていて、心をつかまれました」とアピール。「（『トロン：アレス』は、）とにかく映像の世界がかっこよく、引き込まれます！イヴの目線で世界を楽しんでほしいです。デジタルの世界と混ざり合う未来の世界を、是非目撃してください！」と熱を込めた。
内田演じるイヴを狙うディリンジャー社のCEOで、アレスの開発者でもあるジュリアン・ディリンジャーは、『ハイキュー!!』影山飛雄役や『僕のヒーローアカデミア』飯田天哉役の石川が担当。幼い頃から「トロン」シリーズを知っていたという石川は、今回の決定を受けて「マネージャーと共に飛び上がって大喜びしました。『トロン』に影響されて大型二輪免許を取ったので、取った甲斐があったと感慨深くなりました」と喜びを語り、自身が演じるジュリアンについて「この作品を物語る上で重要なプログラムを開発するほど優秀で、さらにその先を目指す野心も持ち合わせている人物です。プレゼンで人々の心を掴む、カリスマ性も存分に発揮されていると思います」と、物語を左右する重要な役どころであることをほのめかした。
また、主人公アレスと同じAI兵士として現実世界に送り込まれることとなるアテナ役には、『魔神創造伝ワタル』星部ワタル役や『DIGIMON BEATBREAK』プリスティモン役で知られる田村が決定。最新作の完成を楽しみにしていたという田村は、「（アテナは）AIなので感情がない…ですがなにか芽生えていそうな雰囲気もあり、難しい役柄だなと思いました」と吐露。最新作の見どころについては、「電脳空間のイメージのためか、ネオンが輝いていてとても画面が綺麗です。電気信号だからなのかスピード感もあります。他にはAIやプログラムが擬人化されているのも面白いですし、AIとどう向き合っていくのかというテーマで、ひとつの面白い答えを見せてもらえるような、見どころいっぱいの作品です！」と作品愛をにじませた。
そして、磯部の続投が明らかになったケヴィン・フリンは、シリーズ1作目『トロン』の主人公で、2作目『トロン：レガシー』で命を落としてしまったはず…。そんなケヴィンが最新作にどう絡んでくるのか気になるところだ。
【動画】映画『トロン：アレス』吹替予告映像
1982年に公開された映画『トロン』から始まるシリーズの最新作。『トロン』では、デジタル世界に送り込まれた天才コンピューター・プログラマーのケヴィン・フリンが、生死をかけたゲームに挑む物語は、現実世界からコンピューター・システムの“デジタル世界”へ侵入するという画期的な設定と、世界で初めて長編映画としてCGを本格導入したまさに“映像革命”ともいえる新たな映像体験で、社会現象を巻き起こした。
これまでは“現実世界”の人間がデジタル世界へと足を踏み入れてきたが、最新作『トロン：アレス』では、デジタル世界の“超高度AIプログラム”が、現実世界へと襲来する――。現実世界でAIプログラムの実体化に成功し、開発された人型AIアレス。“彼”は圧倒的な力とスピード、優れた知能を持ち、倒れても何度でも再生可能という、まさに最強のAI兵士だった。制御不能となったAIたちは暴走を始め、デジタル世界が現実世界を侵食していく。そして、現実世界で“人間”を知ったアレスにもある異変が起きる。果たしてアレスは人類の救世主となるのか、それとも…。
主人公のアレス役を務めることになったのは、『僕のヒーローアカデミア』相澤消太役や『呪術廻戦』両面宿儺役などで知られる諏訪部。小学生の頃に1作目の『トロン』を劇場で鑑賞し、「当時の最新技術を駆使した合成、CG映像に大興奮」したという諏訪部は、待望の「トロン」シリーズ参戦に歓喜。「これまでのシリーズは、人間がコンピュータ内部の世界に入り込んで展開する物語でしたが、今作ではプログラムが現実世界にやって来ます。本来であれば、与えられた命令を忠実に遂行するだけの存在であるアレスが、現実世界で触れるさまざまなものによってどう変化していくのか？ その魅力は…… 観てのお楽しみです！」とコメント。さらに、「見どころを問われるなら、答えはもちろん“全部”！本作の予告編を見るだけでワクワクしませんか？ 私は大興奮です！新時代に突入した『トロン』ワールドを、ぜひ劇場の大きな映像と良音響で体感してください」と語っている。
諏訪部演じるアレスと大きく関わっていくこととなるイヴ役には、『うる星やつら』三宅しのぶ役や『約束のネバーランド』ノーマン役などで知られる内田。エンコム社の役員・研究者であり、天才的なプログラマーでもある彼女は、とある理由からライバル会社に狙われてしまう…。そんなイヴ役を演じた内田は「収録の時間が待ち遠しかったです！」と参加を喜び、役の魅力について「頭がよく、好奇心が旺盛で、家族思いのイヴ。彼女の頭の中を覗いてみたいと思わせる、魅力的なキャラクターでした。妹をまっすぐに思う気持ちは純粋な思いであふれていて、心をつかまれました」とアピール。「（『トロン：アレス』は、）とにかく映像の世界がかっこよく、引き込まれます！イヴの目線で世界を楽しんでほしいです。デジタルの世界と混ざり合う未来の世界を、是非目撃してください！」と熱を込めた。
内田演じるイヴを狙うディリンジャー社のCEOで、アレスの開発者でもあるジュリアン・ディリンジャーは、『ハイキュー!!』影山飛雄役や『僕のヒーローアカデミア』飯田天哉役の石川が担当。幼い頃から「トロン」シリーズを知っていたという石川は、今回の決定を受けて「マネージャーと共に飛び上がって大喜びしました。『トロン』に影響されて大型二輪免許を取ったので、取った甲斐があったと感慨深くなりました」と喜びを語り、自身が演じるジュリアンについて「この作品を物語る上で重要なプログラムを開発するほど優秀で、さらにその先を目指す野心も持ち合わせている人物です。プレゼンで人々の心を掴む、カリスマ性も存分に発揮されていると思います」と、物語を左右する重要な役どころであることをほのめかした。
また、主人公アレスと同じAI兵士として現実世界に送り込まれることとなるアテナ役には、『魔神創造伝ワタル』星部ワタル役や『DIGIMON BEATBREAK』プリスティモン役で知られる田村が決定。最新作の完成を楽しみにしていたという田村は、「（アテナは）AIなので感情がない…ですがなにか芽生えていそうな雰囲気もあり、難しい役柄だなと思いました」と吐露。最新作の見どころについては、「電脳空間のイメージのためか、ネオンが輝いていてとても画面が綺麗です。電気信号だからなのかスピード感もあります。他にはAIやプログラムが擬人化されているのも面白いですし、AIとどう向き合っていくのかというテーマで、ひとつの面白い答えを見せてもらえるような、見どころいっぱいの作品です！」と作品愛をにじませた。
そして、磯部の続投が明らかになったケヴィン・フリンは、シリーズ1作目『トロン』の主人公で、2作目『トロン：レガシー』で命を落としてしまったはず…。そんなケヴィンが最新作にどう絡んでくるのか気になるところだ。