社会に出ることを恐れ、３０歳まで大学に籍を置き続けたサイエンスプロデューサーのでんじろうさん。

若い世代に科学の面白さを伝えたいと考え、重い腰を上げて東京都立高校の教師になるが……。（読売中高生新聞編集室 大前勇）

進学校に赴任も「授業が遅れて困る」

「最初に赴任した稲城高校は落ち着きがない生徒も多かったので、少しでも興味を持ってもらえるように、得意の実験に重きを置いた授業をしました。とにかく無我夢中で、早くうまく教えられるようになりたいということばかり考えていました。

次に勤務した小金井北高校は進学校でした。実験を中心とする自分のスタイルを続けていると、生徒に『授業が遅れて困る』と言われたり、ほかの先生から『ちゃんと教えてくれ』と怒られたりもしました。そもそも、子どもの頃からあまり学校が好きではなかったこともあり、『向いていないのでは』と考えるようになります。結局、１０年ちょっとで教師を辞めることにしました」

教師という肩書を失ったでんじろうさんだが、仕事にはまったく困らなかったという。熱心に取り組んできた実験が身を助けたのだ。

「『科学の実験に詳しい人』として僕のことを知ってくれている人がある程度いて、いろいろな仕事を持ってきてくれました。出版社から科学関連の本のアドバイスを求められたり、科学技術館（東京都千代田区）の展示をプロデュースしたり……。当時は『理科離れ』が問題視されていた時代で、政府も科学振興に力を入れようとしていました。そうしたテーマのＮＨＫのドキュメンタリー番組に出演したとき、制作会社の担当者に何か肩書がいると言われ、付けられたのが『サイエンスプロデューサー』でした。番組が放送されると、講演や科学実験ショーの依頼が相次ぎ、ほかのテレビ番組にも呼ばれるようになりました。自分の特技がうまいこと時代にマッチしたんですね」

「何でも体験してみて」

コロナ禍で実験ショーやテレビの仕事は厳しくなったが、めげずにＹｏｕＴｕｂｅに活路を見いだす。

「科学実験を披露する中京テレビ（名古屋市）の『でんじろう先生のはぴエネ！』という３分間の番組が２００９年に始まり、今も続いています。この番組が２０年にＹｏｕＴｕｂｅにチャンネルを開設しました。最初は再生回数が全然伸びませんでしたが、そのうちに１０万回を超えるような動画も出るようになり、『どうすればもっと見てもらえるか』と、その内容や視聴者のコメントを分析しました。

特に注目したのがサムネイル。これがおもしろくないと見てくれない。インパクトのあるものが必要です。例えば真空パックの実験では、僕自身が透明な袋に包まれて『人間真空パック』になりました。それをサムネイルにすると案の定、反響がすごかったんです。ここ２年間は、動画によっては再生回数が１００万回を超えるものもあります。

コメント欄を見ると、いいオッさんが体を張っていることを楽しんでくれる人もいて、最近は僕の画像や動画がネット上で拡散されることもあるようですが、抵抗はないですね。科学のおもしろさを伝えるには、時代に合ったやり方がある。ＹｏｕＴｕｂｅを通じて若い人たちが科学に興味を持ってくれるなら、乗っからない手はないと思います」

ネットで何でも検索できる今の時代だからこそ、中高生に伝えたいことがあるという。

「今の中高生の皆さんはネットを通じて様々な情報を得ることができるので、興味をもったらすぐ調べることができる。いい時代です。ただ、それだけで満足してしまうこともありますよね。料理だって、食べてみて初めておいしさがわかります。それは科学も同じ。僕の動画を見て興味がわいたら、実際に実験をしてみてほしい。何でも体験することを大事にしてほしいです」