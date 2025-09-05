SixTONES高地優吾、『andGIRL』表紙ではだけたシャツから大人の色気 演技への向き合い方にも迫る
6人組グループ・SixTONESの高地優吾（※高＝はしごだか）が、5日発売のファッション誌『andGIRL』秋号（DONUTS）の特別版表紙を飾る。はだけたシャツから大人の色気を感じさせる黒を基調としたカットが採用されている。
【写真】くまみみ帽子でかわいい…！Travis Japan・松倉海斗も登場
主演舞台『ある日、ある時、ない男。』の稽古期間中に行われたインタビューでは、稽古場での様子や役づくりの裏側をたっぷり語っている。さらに、グループとして音楽活動を続けながら、俳優として歩みを重ねる中で感じた演技との向き合い方にも迫る。
プライベートな一面やメンバーとの関係性が垣間見えるエピソードも要チェック。大胆な肌見せに翻弄される表紙ビジュアルとともに、高地の今を余すことなく届ける。
なお、通常版表紙は小林由依、Wカバー（裏表紙）には美香が登場する。
