夏の日差しを受け、すくすくと稲穂が育つ三重県北部の田園地帯。

独特の低いモーター音を響かせながら、少し小さな列車が姿を見せました。

今回は三重県桑名市、東員町、いなべ市を走る三岐鉄道北勢線を紹介します。ＪＲ、近畿日本鉄道（近鉄）などの桑名駅と接続する西桑名駅から阿下喜駅までの２０.４キロを結びます。

特徴は、線路幅７６２ミリの「ナローゲージ」（特殊狭軌）であること。ＪＲ在来線の１０６７ミリより狭く、近鉄名古屋線（１４３５ミリ）の半分ほどしかありません。大正時代、建設費を抑えるために軽便鉄道として建設されたためで、現存するのは全国で３社だけです。モーターを直接車軸につり掛ける古典的な「つり掛け駆動方式」も、今や貴重な存在です。

北勢線の歴史は、前身の北勢鉄道が１９１４年（大正３年）に大山田（現・西桑名）―楚原駅間で開業したことに遡ります。４４年（昭和１９年）に戦時交通統制で三重交通と統合、６５年（昭和４０年）には近鉄に合併されました。２０００年代には廃線の危機に直面しますが、路線存続を願う地域住民らの要請により、沿線自治体の支援を受けて三岐鉄道北勢線として生まれ変わり、今に至ります。

沿線随一の見所は、大正期に造られたコンクリートブロック製の「ねじり橋」「めがね橋」が連続する楚原―麻生田駅間の光景。三重交通時代の緑とベージュのツートンカラーに塗り直された２００系（Ｋ７７編成）はレトロな外観に加え、台車で車両を連結する「連接台車」を採用した構造も珍しく、鉄道ファンにも人気です。冷房装置がないため、夏場は扇風機がフル稼働します。床下から聞こえてくるモーター音と開け放たれた窓からの風を感じれば、古き良きのどかな雰囲気を存分に味わえます。（東京写真部 大石健登）

※鉄道写真撮影の際のお願いです。マナーを守って安全に撮影しましょう。