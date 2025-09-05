9月7日（日）夜6時30分「路線バスで鬼ごっこ！～バス旅マスター太川から逃げ切れ～」

ゴールデン進出！

バスを乗り継ぎ「鬼ごっこ」

太川陽介がずっと“鬼”

捕まったら即アウト

テレ東では、９月７日（日）夜 6 時 30 分から「路線バスで鬼ごっこ！～バス旅マスター太川から逃げ切れ～」を放送します。太川陽介のバス旅新機軸が第２弾にしてゴールデンに進出。太川がずっと鬼、鬼に捕まったら即アウトのバスを乗り継ぎながらの「鬼ごっこ」。太川から逃げるのはバラエティに富んだ５人の猛者たちです。体力には自信あり、元オリンピック日本代表でプロフィギュアスケーター織田信成、奇想天外な動きで太川を惑わす第２の“蛭子能収” 芸人・草薙航基（宮下草薙）、体を鍛えるのが趣味で俳優・モデル・歌手とマルチに活躍するすみれ、ハーフマラソンの出場経験もあり走ることが大好きという高城れに（ももいろクローバーZ）、実は超負けず嫌いで“イケおじ俳優”として注目される竹財輝之助。決戦の地は、埼玉県さいたま市。ルールは簡単で、朝 8 時から夜 6 時まで“鬼”の太川から逃げきった者が勝者となり、“鬼”の太川は時間内に全員を捕まえれば勝利となります。逃げる５人は、市内 20 ヶ所あるチェックポイント（CP）を目指し、そこで与えられるミッションをクリアすると逃げるために必要不可欠な情報＝“鬼”の太川の居場所を GPS で確認できるため太川の位置を小まめに確認することが勝負のカギとなります。そんなCPは行楽の季節に超オススメスポットばかりが登場。開放感抜群の絶景名湯、キンキンふわふわ天然かき氷、浦和名物の絶品うなぎ料理、行列トロトロ㊙肉うどんなど観光名所が盛りだくさんです。うまくバスを乗り継いで逃げ切るには知力や体力、判断力だけでなく、運も必要となる「鬼ごっこ」。全力で逃げる猛者たちに鬼の形相で追う太川のガチンコ勝負は、1分1秒を争う波乱の展開に・・・。汗だく、全力疾走…元オリンピック選手、人気アイドル、俳優、お笑い芸人の普段見せることがない姿は必見です！果たして逃げ切れられるのか、それとも“バス旅マスター”太川がその実力を見せつけるのか!?ハラハラドキドキ、名所名物満載の対決旅をお見逃しなく。

≪出演者コメント≫

■太川陽介

番組の企画を聞いたときは、これ絶対に面白くなるよ！と、スタッフの皆さんにすぐに言いました。「バスVS鉄道」の時もそうだったんですけど、企画書をパッと見た時に分かるんですよね、これは絶対に面白くなるなって。トライアルで放送したときには評判が良かったみたいなんですけど、あまりにも上手くいきすぎて奇跡の回になってしまったんですよ。だから今回ゴールデンに昇格して、“またあんな奇跡が起きるかな？”という不安はあったのですが、いざやってみたら今回も最後の最後までいろいろとありました。もちろん詳しくは言えませんけど(笑)。誰か１人を捕まえるまでは、たった1人でGPSや路線図を見てバス停へ行って時刻表を見て…という作業を全部やらなきゃいけなくて早く捕まえないと、ものすごく孤独だし寂しい…(笑)。そこまではものすごく過酷です。スタッフの皆さんが5回くらいシミュレーションをしてくれていて“どうしたら面白くなるのか”というのをギリギリまで一生懸命考えてくれているから、本当にその力が大きいなと。今回も、皆さんに楽しんでもらえると思います！最後の最後まで面白い内容になっているので、ぜひご覧ください

■織田信成

もう、むちゃくちゃ疲れました。いや、でもホントに楽しかったです。太川さんにずっと追いかけられているという緊張感が焦りとか不安に変わって。最初から気ぃ抜いたあかん！で走り続けました（笑）道中は、その地元の人しか知らないようなグルメや、名所などの発見があって、なんかそういう旅っていいなって思いました。めっちゃ楽しかったです。

■草薙航基

あの、汗でぐしょぐしょで、想像を絶する過酷なロケでした（笑）太川さんから逃げるっていう戦いではあるんですけど、チェックポイントで逃げる5人の中でもチェックポイントの取り合いとかもあって、すごく頭を使うゲームでしたね。行こうと思っていたところが、実は誰々さんも行こうと思っていたとか、駆け引きとかがなんかすごく面白かったので、ぜひ注目して見て頂ければ嬉しいです！

■すみれ

ずーっと緊張感と鬼が来るかな？という不安に追われながらも楽しみました！さいたま市のグルメや貴重な体験もしたり旅は満喫しましたが、気づいたのは、普段運動していると思っていたのに全然体力がなかったこと（笑）大変でしたが色々バスに乗って、どっちに行くかとか、作戦を立てるのはすごく楽しかったです。

■高城れに

今までバス旅何回か参加したことあるんですけどチーム戦だったので、お姉様方に色々やってもらいながら、なんかちょっとお手伝いする程度だったんですけど、今回は個人戦なので、バスを調べるとか、聞き込みとか全部自分で判断するっていうのがすごく緊張でドキドキでした。私も自分の行動しか知らないので、他の方々がどういう経緯でどうなったのかとか、オンエアで見るのがすごく楽しみです！

■竹財輝之助

めちゃめちゃ頑張りましたし、ファインプレーいっぱいしました！が、目の前にいたバスを逃すとか・・・あれに乗れていたら違ったよなとか、反省ばかりです（笑）視聴者の皆様、私の逃げる姿をお楽しみに。鬼ごっこ得意なので、ご期待ください。よろしくお願いします。

≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・佐藤竜太（テレビ東京制作）

これまでの3人一組のチーム戦から一変！今回のバス旅は、出演者全員がたった一人ですべてを判断する、孤独なサバイバル戦です。膨大なバス路線図を読み解き、次々と課されるミッションをクリアしながら、神出鬼没の鬼・太川さんの追跡をかわし、ゴールを目指します。一人だからこそ、彼らの「素顔」が剥き出しになります。元オリンピック選手の魂に火がつき勝負師の顔が蘇る瞬間。ハーフマラソン経験者の人気アイドルが汗だくで疾走するひたむきな姿。そして、普段は見せない俳優の負けず嫌いな一面が爆発する様子。彼らがなりふり構わず、本気で逃げる姿は必見です。うまくいかない時の本気の悔しがり、誰も思いつかなかったルートを見つけた時の子どものような笑顔。その一つひとつが、見る者の心を強く揺さぶります。「一生懸命」な姿は、やっぱりかっこいい。このシンプルで熱い感動を、ぜひ画面の前で一緒に味わってください。

≪番組概要≫

【タイトル】 「路線バスで鬼ごっこ！～バス旅マスター太川から逃げ切れ～」

【放送日時】 2025 年 9 月 7 日（日）夜 6 時 30 分～8 時５0 分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【配信】 全国どこからでも「TVer」リアルタイム配信

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信

