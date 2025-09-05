『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』ART WORKS MONSTERSに「竜騎士ブラック・マジシャン・ガール」が登場
メガハウスは、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』より「ART WORKS MONSTERS 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール」(24,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年9月5日13時より予約受け付けが開始となり、2026年2月発送予定。
2026年2月発送予定「ART WORKS MONSTERS 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール」(24,200円)
「ART WORKS MONSTERS」遊☆戯☆王シリーズに「竜騎士ブラック・マジシャン・ガール」が登場。
ART WORKS MONSTERSシリーズとしてのアレンジを加え、凛々しいポーズとともに細部までこだわったメリハリのある甲冑の造形と彩色に注目したい。
(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI
2026年2月発送予定「ART WORKS MONSTERS 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール」(24,200円)
「ART WORKS MONSTERS」遊☆戯☆王シリーズに「竜騎士ブラック・マジシャン・ガール」が登場。
ART WORKS MONSTERSシリーズとしてのアレンジを加え、凛々しいポーズとともに細部までこだわったメリハリのある甲冑の造形と彩色に注目したい。
(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI